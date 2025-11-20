Νέο μήνυμα στην Ελλάδα στέλνει το Πεκίνο στη σκιά της διαμάχης με την πρέσβειρα των ΗΠΑ για το λιμάνι της Ελευσίνας. «Οι Έλληνες ξέρουν ποιος τούς συμπαραστέκεται στις δύσκολες στιγμές» τονίζεται με νόημα σε ανάρτηση της κινεζικής πρεσβείας, ενώ παρατίθεται πανοραμική φωτογραφία του λιμανιού του Πειραιά.



«Τόσο στην Κίνα όσο και στην Ελλάδα υπάρχουν δύο γνωμικά με παρόμοιο νόημα: ''Η αληθινή φιλία φανερώνεται στις δύσκολες στιγμές'' λένε οι Κινέζοι, ''Ο καλός ο φίλος στην ανάγκη φαίνεται'' συμφωνούν οι Έλληνες. Ο λαός της Ελλάδας που έχει πίσω του χιλιάδες χρόνια σοφίας και πολιτισμού γνωρίζει καλά ποιος του συμπαραστέκεται ως γνήσιος εταίρος με αμοιβαίο σεβασμό».

«Η Ελευσίνα αναπτύσσεται, η νέα διάταξη αφορά αποκλειστικά τη χρήση του ναυπηγείου»

«Το 20% του παγκόσμιου στόλου, άρα η πιο ισχυρή ναυτική δύναμη στον πλανήτη, δεν είναι αμελητέα. Σε κάθε διαπραγμάτευση είναι ισχυρός ενισχυτικός παράγοντας, πολύ μεγάλο χαρτί», δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Ως προς τα ενεργειακά, εξήγησε ότι για να μεταφερθεί το αμερικανικό LNG από τις ακτές της Αμερικής στην Ευρώπη με τις συμφωνίες που υπεγράφησαν, είναι απαραίτητος ο ελληνικός στόλος, με τον ρόλο των λιμανιών να είναι καταλυτικός.

«Το παγκόσμιο εμπόριο στο επίπεδο του 80-90% κινείται δια θαλάσσης. Όποιος ελέγχει τις θαλάσσιες οδούς και τα λιμάνια, ουσιαστικά κυριαρχεί στον πλανήτη. Η Ελλάδα έχει κομβικά λιμάνια και λιμενικές υποδομές για τις χρήσεις αυτές. Αυτός ο οποίος θα έρθει και θα κάνει επενδύσεις εδώ - όπως έχουν ήδη γίνει σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη - θα έχει τη δυνατότητα να κυριαρχεί και στο οικονομικό ενεργειακό επίπεδο», υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας. «Τι σημαίνει αυτό για εμάς; Σημαίνει θέσεις εργασίας. Οι επενδύσεις αν και εφόσον έρθουν από την αμερικανική πλευρά, θα είναι τέτοιες. Σημαίνουν ανάπτυξη, πλούτο για τη χώρα μας».

«Η περιοχή στα ναυπηγεία της Ελευσίνας θα εξελιχθεί σε μεγάλο αναπτυξιακό κέντρο»

«Η ευρύτερη περιοχή στα ναυπηγεία της Ελευσίνας θα εξελιχθεί σε μεγάλο αναπτυξιακό κέντρο, με λιμενικές, εμπορικές, μεταφορικές, ενεργειακές και αμυντικές δραστηριότητες», τόνισε στον ΣΚΑΪ και ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της ONEΞ, με την οποία, όπως τόνισε, έχει συνάψει ομολογιακό δάνειο 125 εκατ. δολαρίων η κρατική αναπτυξιακή τράπεζα των ΗΠΑ.

