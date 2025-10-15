Στην ψήφιση του νέου εργασιακού νομοσχεδίου προχωρά σήμερα η κυβέρνηση στη Βουλή, παρά τις έντονες αντιδράσεις εργαζομένων και συνδικάτων.

Δείτε live:

Σύμφωνα με την κυβερνητική επιχειρηματολογία, το νέο πλαίσιο στοχεύει στην ενίσχυση της ευελιξίας για τις επιχειρήσεις και στην προσαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ωστόσο, συνδικάτα και αντιπολίτευση καταγγέλλουν ότι το νομοσχέδιο οδηγεί σε γενικευμένη υπερεργασία και υποβάθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Ιδιαίτερη αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η διάταξη που επιτρέπει απασχόληση έως 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη, καθώς και η διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε εβδομαδιαία, μηνιαία ή ακόμη και ετήσια βάση — ρυθμίσεις που, σύμφωνα με τους επικριτές, ανοίγουν τον δρόμο για εξάντληση των εργαζομένων σε όλους σχεδόν τους κλάδους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.