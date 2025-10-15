ΟΠΕΚΕΠΕ: Η έφοδος της OLAF και η νέα καθυστέρηση στις πληρωμές

Της Δώρας Αντωνίου

Αγώνα δρόμου κάνουν στην κυβέρνηση προκειμένου να αρχίσουν το συντομότερο δυνατόν οι πληρωμές προς τους αγρότες, καθώς κάθε ημέρα καθυστέρησης διογκώνει τη δυσαρέσκεια στον αγροτικό πληθυσμό. Καθησυχαστικός ότι οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα ξεκινήσουν αμέσως μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) εμφανίστηκε χθες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας. Μάλιστα, πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δεν αποκλείουν ακόμα και εντός της σημερινής ημέρας να δοθεί το «πράσινο φως» για να αρχίσουν οι πληρωμές.

Η έφοδος της OLAF έφερε ολιγοήμερη καθυστέρηση στις πληρωμές που αφορούν «τα παλιά βιολογικά, τη γεωργία και τη μελισσοκομία», όπως είπε ο υπουργός. Η νέα καθυστέρηση ενισχύει την καχυποψία στον αγροτικό πληθυσμό για το ενδεχόμενο οριστικής απώλειας κονδυλίων και επιδοτήσεων.

Κυβερνητικές πηγές αναγνωρίζουν ότι η έναρξη πληρωμών, έστω και εκείνων που αφορούν παλαιότερα προγράμματα, θα μεταδώσει ένα μήνυμα ότι σταδιακά αποκαθίσταται η ομαλότητα για τις επιδοτήσεις έπειτα από τη μεγάλη αναστάτωση και τις καθυστερήσεις που προκλήθηκαν εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και των αναγκαστικών μέτρων που ελήφθησαν για ενίσχυση των ελέγχων. Αντίθετα, η νέα καθυστέρηση που προκαλεί η έφοδος της OLAF σωρευτικά ενισχύει τη δυσαρέσκεια των παραγωγών.

Το κλίμα στην περιφέρεια κάθε άλλο παρά ευνοϊκό είναι σε αυτή τη συγκυρία, όπως φάνηκε από τις αντιδράσεις με τις οποίες βρέθηκαν αντιμέτωποι το τελευταίο διάστημα τόσο ο κ. Τσιάρας όσο και άλλα κυβερνητικά στελέχη σε πόλεις της επαρχίας. Και η αγωνία των βουλευτών που προέρχονται από αγροτικές περιοχές είναι μεγάλη. Ο κ. Τσιάρας, που εκλέγεται στην Καρδίτσα, έχει ιδία αντίληψη για την κατάσταση και το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις των αγροτών και ταυτόχρονα γνωρίζει όλο το πλαίσιο και τι πραγματικά ισχύει για τους ελέγχους και τις πληρωμές.

Έτσι, σήμερα θα συναντηθεί με βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος για να τους ενημερώσει για τις πραγματικές διαστάσεις του θέματος και για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις. Ο υπουργός Αγροτικής ανάπτυξης αναγνώρισε σε δηλώσεις του χθες ότι η παρουσία της OLAF προκάλεσε νέα καθυστέρηση. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο και πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι δεν γίνεται από τη μια να ζητάμε να γίνουν οι πληρωμές άμεσα, αλλά από την άλλη να παραλείπονται οι απαραίτητες διαδικασίες, που μπορεί να διακινδυνεύσουν τη ροή των ευρωπαϊκών χρημάτων».

Αυτό το μήνυμα αναμένεται να μεταφέρει σήμερα στους βουλευτές. Ότι, δηλαδή, είναι πολύ κρίσιμο να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια και τότε το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό των καθυστερήσεων που τώρα καταγράφονται. Αναμένεται, επίσης, να αναφέρει ότι οι πληρωμές θα γίνουν κανονικά και ότι απαιτείται υπομονή, προκειμένου να μη χαθούν πόροι από τη συνολική δέσμη των χρηματοδοτήσεων.

Βεβαίως, οι βουλευτές που μεταφέρουν το κλίμα που εισπράττουν στις περιφέρειές τους, σε αυτό το σημείο επιμένουν: ότι η υπομονή έχει εξαντληθεί και ότι κάθε νέα πληροφορία για περαιτέρω καθυστέρηση στις πληρωμές, ακόμα και αν αφορά λίγες ημέρες, προκαλεί μεγάλη αναστάτωση. Το στοίχημα είναι να αρχίσει σύντομα η καταβολή των ενισχύσεων, προκειμένου να δοθεί ένα σήμα στον αγροτικό πληθυσμό ότι θα λάβουν κανονικά οι παραγωγοί όσα δικαιούνται.

