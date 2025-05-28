Βουλή: Ψηφίστηκε ο νέος αναπτυξιακός νόμος

Θα ξεπεράσουν, σύμφωνα με την κυβέρνηση, το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, οι πόροι που θα διατεθούν, τα επόμενα δύο χρόνια, και θα αφορούν το σύνολο της ελληνικής επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου που ψηφίστηκε σήμερα Τετάρτη στη Βουλή.

«Ο αναπτυξιακός νόμος εγγυάται με διαφάνεια, με αξιοπιστία, με σοβαρότητα, με συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τους ιδιωτικούς φορείς, την κατανομή πόρων που τα επόμενα δύο χρόνια, οι αποφάσεις υπαγωγής, θα ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ, με την υλοποίηση τουλάχιστον πέντε αναπτυξιακών καθεστώτων, που περιλαμβάνει ο νέος αναπτυξιακός νόμος και τα οποία αφορούν το σύνολο της ελληνικής επιχειρηματικότητας - προφανώς, μεγάλες επιχειρήσεις, γιατί είναι κρίσιμη και η δική τους ενίσχυση και ανταγωνιστικότητα τους, στο πλαίσιο ενός πολύ σκληρού ανταγωνισμού διεθνώς, αλλά φυσικά, και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων- όπως άλλωστε γίνεται με μια σειρά χρηματοδοτικά εργαλεία της ελληνικής Πολιτείας, τα τελευταία χρόνια», σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, κλείνοντας τη συζήτηση.

Για εμάς ο στόχος της ανάπτυξης αφορά όλη τη χώρα, αφορά την αναγκαία μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων, αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη στήριξη της νέας γενιάς, την παραμονή των νέων ανθρώπων στην περιφέρεια και την αντιμετώπιση του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος που έχει η χώρα, είπε ο κ. Θεοδωρικάκος και σημείωσε πως οι δημιουργικές προτάσεις που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νέου αναπτυξιακού νόμου, θα εξεταστούν από το υπουργείο, γιατί η βούληση είναι να γίνει πράξη ο στόχος της συνέχισης της ανάπτυξης και της συνέχισης του παραγωγικού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και τις δύο ημέρες που διατέθηκαν για τη συζήτηση του νέου αναπτυξιακού νόμου, επέμειναν ότι η ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση δεν είναι συμπεριληπτική, δεν θα συμβάλλει στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων ούτε και στον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Όπως εκτίμησαν, «ο πρωτογενής τομέας δεν ενισχύεται από το πλαίσιο των ενισχύσεων, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν ελάχιστη συμμετοχή στα προγράμματα του αναπτυξιακού νόμου, διότι τα αιτούμενα ελάχιστα κεφάλαια, είναι απαγορευτικά γι' αυτές». Κατήγγειλαν παραλλήλως ότι «η κατεύθυνση είναι σαφής δηλαδή, εξυπηρέτηση των μεγάλων συμφερόντων, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, στα οποία η Νέα Δημοκρατία υποτάσσεται και τα οποία εκπροσωπεί πολιτικά, απομυζώντας πόρους που θα μπορούσαν να διατεθούν στην αντίστοιχη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα» και σε καμία περίπτωση δεν θα επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για την ενίσχυση της εργασίας. Επίσης σημείωσαν, ότι από τον αναπτυξιακό νόμο σχεδιάζεται να διατεθεί μόλις 1 δισ., το 2025 και το 2026, γιατί και το μαχαίρι και την πίτα για τη διανομή των χρηματοδοτικών πόρων την έχει στα χέρια του το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με διαδικασίες που δεν υπόκεινται στην αναγκαία λογοδοσία.

Εποπτεία αγοράς

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης του, ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε και στην έγκριση της εισήγησης του, από το υπουργικό συμβούλιο, για την εποπτεία της αγοράς.

«Ενισχύουμε και ενιαιοποιούμε τον μηχανισμό του κράτους, στον οποίο θα μπορεί να απευθύνεται κάθε πολίτης που αισθάνεται ότι αντιμετωπίζει προβλήματα στις διαδικασίες αγοράς εμπορευμάτων ή υπηρεσιών, διευκολύνουμε τη μάχη για να μειωθεί το κόστος ζωής, διευκολύνουμε τη μάχη για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ακρίβειας που αντιμετωπίζουν πολλά νοικοκυριά, με τη δημιουργία της νέας Ενιαίας Αρχής», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος και σημείωσε ότι η κυβέρνηση στηρίχθηκε στις καλύτερες πρακτικές, όπως της ΑΑΔΕ και σκανδιναβικών χωρών, ανάμεσα τους τη Σουηδίας, της οποίας το μοντέλο θα μοιάζει με την πρόταση που θα υλοποιηθεί. «Θέλουμε, μέσα από αυτή τη μεταρρύθμιση, να δημιουργήσουμε μια νέα ισχυρή αρχή, εξοπλισμένη με ισχυρά ψηφιακά μέσα, με σύγχρονο δυναμικό, αξιοποιώντας το δυναμικό του Συνηγόρου του Καταναλωτή, της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και του ελεγκτικού τού Υπουργείου Ανάπτυξης, που κυρίως είναι η ΔΙΜΕΑ, αλλά και άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς, στον πλαίσιο του Υπουργείου Ανάπτυξης», είπε ο υπουργός και σημείωσε ότι η μάχη που δίνεται έχει ήδη σημαντικά αποτελέσματα, και τους τελευταίους μήνες η Ελλάδα έχει τον μικρότερο πληθωρισμό τροφίμων στην ευρωζώνη, έχει αρνητικό πληθωρισμό σε βασικά είδη διαβίωσης - αλλά δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση η μάχη για την αντιμετώπιση του αυτού του προβλήματος, να σταματήσει ποτέ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.