Έντονο ήταν το κλίμα στη Βουλή κατά την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στη συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με την τραγωδία στα Τέμπη.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ζητήσει αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, που αφορά στην ευθύνη υπουργών, με στόχο να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στις σχετικές διαδικασίες και να οδηγούνται οι υποθέσεις πιο άμεσα στον φυσικό δικαστή.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, σημειώθηκε έντονη αντιπαράθεση με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό Νίκο Παππά, ο οποίος αντέδρασε. Ο κ. Μητσοτάκης του υπενθύμισε την καταδίκη του από το Ειδικό Δικαστήριο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εσείς, κύριε Παππά, έχετε καταδικαστεί με 13-0 και πήγατε στη Δικαιοσύνη όχι επειδή το ήθελε το κόμμα σας. Τι μιλάτε;»

Ακολούθησε φραστική ένταση, με τον κ. Παππά να φωνάζει και να προκαλεί αντιδράσεις και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, επιχείρησε να παρέμβει ζητώντας από τον κ. Παππά να ηρεμήσει, με τον ίδιο να απαντά ειρωνικά: «Εγώ να έρθω, αλλά αντέχει;», προκαλώντας την άμεση αντίδραση του πρωθυπουργού, ο οποίος σχολίασε: «Σιγά τα αίματα, κύριε 13-0. Εσείς έχετε καταδικαστεί με μια βαριά και ατιμωτική απόφαση. Δεν θα μας δείρετε κιόλας».

Αναλυτικά ο διάλογος στην Ολομέλεια της Βουλής:

Κ.ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Θα προτείνουμε την αναθεώρηση του άρθρου 86 ώστε να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής και οι υποθέσεις να φτάνουν πιο γρήγορα στον φυσικό δικαστή. Δεν το θέλετε;

(Φωνές από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ)

Κ.ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Εσείς κύριε Παππά 13-0 καταδικασμένος είστε. Και πήγατε στη Δικαιοσύνη όχι επειδή το ήθελε το κόμμα σας. Τι μιλάτε;

(Φωνές από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ)

Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ελάτε. Ελάτε. Ελάτε κύριε Παππά.

Ν.ΠΑΠΠΑΣ: Εγώ να έρθω αλλά αντέχει;

Κ.ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Σιγά τα αίματα. Σιγά κύριε 13-0. Εσείς καταδικαστήκατε από το Ειδικό Δικαστήριο με μια βαριά και ατιμωτική καταδίκη. Σιγά τα αίματα δεν θα μας δείρετε κιόλας. Σιγά κύριε 13-0.

«Θρασύδειλος ο κ. Μητσοτάκης - Δεν θα αποφύγει τις ευθύνες του»

«Ο κ. Μητσοτάκης το έβαλε ξανά στα πόδια σε λιγότερο από 13 δευτερόλεπτα», ανέφερε από την πλευρά του ο Νίκος Παππάς μετά το πέρας του περιστατικού, χαρακτηρίζοντας τον πρωθυπουργό «θρασύ, δειλό και ενοχικό».

«Επιβράβευσε την κυρία Κλάπα και την κυρία Αδειλίνη, που έχουν ξεσηκώσει όλο το νομικό κόσμο, αλλά και τους συγγενείς των Τεμπών με τα καμώματα τους. Τον κ. Μητσοτάκη τον χαρακτηρίζουν οι πράξεις του. Αλλά να γνωρίζει ότι ούτε οι δειλοί αποφεύγουν τις ευθύνες τους. Κυρίως για το έγκλημα και τη συγκάλυψη των Τεμπών», κατέληξε.

Αναλυτικά η δήλωση:

