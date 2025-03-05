Λογαριασμός
Πληροφορίες ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζητάει αλλαγές στο κείμενο για την πρόταση δυσπιστίας

Σύμφωνα με πηγές η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει ζητήσει πολλές αλλαγές στο κείμενο που συμφωνήθηκε χθες 

Νέοι κύκλοι διαβουλεύσεων για το κείμενο της πρότασης δυσπιστίας προέκυψαν στη Βουλή καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ζήτησε αλλαγές.

Πηγές αναφέρουν ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει ζητήσει πολλές αλλαγές στο κείμενο που συμφωνήθηκε χθες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται το ερώτημα πότε θα κατατεθεί η πρόταση δυσπιστίας,

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση δυσπιστίας, αναμενόταν να κατατεθεί σήμερα Τετάρτη, κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας συζήτησης και μετά τις πρωτολογίες των αρχηγών.

Στην πρόταση δυσπιστίας είχαν συμφωνήσει τα 4 κόμματα,  ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας και Νέα Αριστερά.

Πηγή: skai.gr

