Νέοι κύκλοι διαβουλεύσεων για το κείμενο της πρότασης δυσπιστίας προέκυψαν στη Βουλή καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ζήτησε αλλαγές.

Πηγές αναφέρουν ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει ζητήσει πολλές αλλαγές στο κείμενο που συμφωνήθηκε χθες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται το ερώτημα πότε θα κατατεθεί η πρόταση δυσπιστίας,

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση δυσπιστίας, αναμενόταν να κατατεθεί σήμερα Τετάρτη, κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας συζήτησης και μετά τις πρωτολογίες των αρχηγών.

Στην πρόταση δυσπιστίας είχαν συμφωνήσει τα 4 κόμματα, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας και Νέα Αριστερά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.