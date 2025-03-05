Επίθεση σε όλα τα κόμματα και στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΝΙΚΗ, Δημήτρης Νατσιός , στο πλαίσιο της συζήτησης προ ημερησίας.

«Προχθές στο Λονδίνο συναντήθηκαν 15 ηγέτες συμμαχικών χωρών της Ουκρανίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν πάλι εκτός πρόσκλησης. Σε ανάλογη πρόσκληση του Μακρόν, αγνοήθηκε πάλι.

Ήταν παρών ο Φιντάν, ο πονηρός επιτήδειος ουδέτερος, ο Ερντογάν δεν καταδέχθηκε να παρεβρευθεί, καθώς θεωρεί τους Ευρωπαίους παρακατιανούς. Και εσείς η κυβέρνηση τα χαρίζατε τα όπλα στον Ζελένσκι και δεν σας κάλεσε. Η ιστορία θα γράψει τον πρωθυπουργό όχι με χρυσά, αλλά με ψιλά γράμματα με τίτλο ο ηττημένος και αποτυχημένος. Συνεχίζει άβουλος και μοιραίος να προσφέρει στήριξη στον γελωτοποιό της Ουκρανίας. Στον Λευκό οίκο είναι πια ο σερίφης και όχι ο ερίφης (ανόητος).

Εμείς είπαμε όχι στην προανακριτική συγκάλυψης. Τα κόμματα του ναι εξαπολύετε μύδρους κατά κυβέρνησης, τη στήσατε απέναντι και πυροβολούσατε, κορώνες παχιά λόγια, τις διαχρονικές ευθύνες για 717, για αλαζονεία. Στηλιτεύσατε τον εισηγητή που έσπευσε να αθωώσει Τριαντόπουλο και στο τέλος μετά από το θόρυβο, είπατε ναι. Πώς εξηγείται αυτό; Άγνωστο. Νομίζαμε ότι παρακολουθούσαμε θεατρική παράσταση. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πως γίνεται να καταγγέλλεις με αξιογέλαστο ζήλο και αμάχητα επιχειρήματα το μπάζωμα και συγκάλυψης και να λες ναι στην ίδια κυβέρνηση που θα συνεχίσει τη συγκάλυψη. Πιστεύετε ότι η επιτροπή θα στείλει τον Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο; Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Το δικαστικό συμβούλιο ενδέχεται να καλέσει τον πρωθυπουργό της χώρας, πράγμα που δεν θα αφήσετε. Το ξέρετε και συμφωνήσατε σε στημένη υπόθεση.

Στις 12/1/24 ο αναπληρωτής υπουργός Παπαθανάσης εξέδωσε απόφαση για μπάζωμα αλλά πρόσθεσε φράση: οι δαπάνες προκλήθηκα μετά από εντολές πολιτικής προστασίας περιφερειακής ενότητας Λάρισας. Δεν ανέλαβε το υπουργείο να πληρώσει δαπάνες αλλά μετέφερε ευθύνες στον κ. Αγοραστό. Τις έβγαλε από Τριαντόπουλο που ήταν παρά τω πρωθυπουργώ και τις φόρτωσε στον αποδιοπομπαίο τράγο Αγοραστό.

Είπαμε δεν θα ψηφίσουμε προανακριτική γιατί οδηγεί σε συγκάλυψη. Όμως απ’ όσα είδαμε καταλάβαμε ότι πάτε να αθωώσετε έναν τουλάχισοτν πολιτικά ένοχο περι ύβρισης νεκρών όχι μόνο παράβαση καθήκοντος.

Πήραν τα φτιάρια και μπαζώνουν το μπάζωμα για να προστατεύσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη που κρύβεται πίσω από τον Τριαντόπουλο=. Το κάνουν γιατί θα προαχθούν σε ανασχηματισμό σε υπουργεία που έχουν σχέση με οικονομικά συμφέροντα. Ξέρουμε εμείς. Ζητάμε δέσμευση για διεύρυνησή της. Θα κάνουμε τα πάντα για να ξεσκεπάσουμε ευθύνες ΚΜ0 Τριαντοπούλου για το μπάζωμα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα αποποιήθηκε ευθύνες του. Είναι ο ίδιος όμως που είπε για σταθμάρχη, έλαια σιλικόνης … και μετά τις συγκεντρώσεις άρχισε να τα αλλάζει να μασάει τα λόγια του.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός είναι ο αρχιερέας των fake news και μετά μας ζητά τα ρέστα. Γι’ αυτό θεωρούμε την προανακριτκή συγκάλυψης».



Πηγή: skai.gr

