«Χθες ήταν μια πολύ δύσκολη νύχτα, όπου είχαμε τον επαναπατρισμό 140 πολιτών από την εμπόλεμη ζώνη του Ισραήλ μέσα από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες με πολύωρη διαδρομή χερσαία μέσω της Αιγύπτου. Σε συνεννόηση με το Γενικό Επιτελείο πήγαν στρατιωτικά αεροσκάφη και επανέφεραν σήμερα τα χαράματα τους ανθρώπους, ώστε να μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς», ενημέρωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στο Mega.

Ο υπουργός ανέφερε πως συνεχίζονται οι επιχειρήσεις, καθώς υπάρχουν ακόμα αρκετοί Έλληνες στο Ισραήλ.

«Εκκενώθηκε το Ισραήλ από εκείνους που επιθυμούσαν να αποχωρήσουν. Θα υπάρξουν και νέες επιχειρήσεις. Ακόμη πιο δύσκολη επιχείρηση είναι ο απεγκλωβισμός από το Ιράν, όπου υπάρχει κι εκεί αριθμός Ελλήνων. Μεριμνούμε ώστε σήμερα να εκκινήσει η διαδικασία αποχώρησής τους», όπως ανέφερε και συμπλήρωσε λέγοντας:

«Καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη άσκηση. Δεν θα πάμε αεροπορικώς, διότι οι συνθήκες δεν είναι ασφαλείς για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Έχει υπάρξει ένα ειδικό σχέδιο απεγκλωβισμού, για το οποίο δεν θα ήθελα να πω παραπάνω. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες του υπουργείου Εξωτερικών για την υπεράνθρωπη προσπάθειά τους όλες τις νύχτες και βεβαίως την Πολεμική Αεροπορία που έχει επιδείξει ανυπέρβλητο ζήλο για να παρέχει υπηρεσίες στους Έλληνες πολίτες».

«Εφόσον απαιτηθεί, θα κάνουμε κι άλλη επιχείρηση. Πρέπει να σας πω ότι αυτό απαιτεί δύσκολη συνεργασία και με τους Ισραηλινούς και με τους Αιγυπτίους, διότι περνούν από δύσκολες περιοχές. Αυτήν τη στιγμή οι συνθήκες είναι τέτοιες που έχουν καταστεί εξαιρετικά ασύμμετρες. Για τον λόγο αυτό έχει ξεκινήσει από την ημέρα που άρχισε αυτή η σύρραξη, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία καταγραφής όλων των Ελλήνων που βρίσκονται και στο Ιράν και στο Ισραήλ, ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί τους», υπογράμμισε ο κ. Γεραπετρίτης.

«Οι διπλωματικές μας αποστολές σε Τεχεράνη, Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ βρίσκονται σε διαρκή επαφή μαζί τους. Τους καλούμε όλους να επικοινωνούν με τα προξενεία των περιοχών τους».

«Είμαστε στην ώρα μηδέν - Έχουμε 130 συρράξεις σε όλον τον κόσμο»

Ερωτηθείς για το τι στάση αναμένεται αν κρατήσει η Ευρώπη στην κρίση της Μέσης Ανατολής, ο υπουργός τόνισε ότι αυτήν τη στιγμή υπάρχει μεγάλος αριθμός περιφερειακών συρράξεων κρίσιμων παικτών.

«Θα το πω δυστυχώς: βρισκόμαστε σε μια ώρα μηδέν. Μεγάλες χώρες με ισχυρό αποτύπωμα και οπλοστάσιο βρίσκονται αυτήν τη στιγμή σε κατάσταση μεγάλης έντασης και σύρραξης. Μιλάμε για 130 ένοπλες συρράξεις στον κόσμο, ένας αριθμός που ουδέποτε είχε υπάρξει στο παρελθόν μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Κυρίως τρομάζει το γεγονός ότι χώρες με εξαιρετικά ισχυρό οπλοστάσιο που δεν είναι και οι πιο δημοκρατικές στον κόσμο, εμπλέκονται σε αυτές τις συρράξεις».

«Θα πρέπει να υπάρξει μια συλλογική δράση και για αυτό είχαμε χθες το Έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, ώστε η Ευρώπη να έχει μια εναρμονισμένη στάση. Η θέση η δική μας, η οποία πέρασε και στην ΕΕ, είναι να υπάρξει αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή και να έχουμε μια συνέχεια των συζητήσεων σε σχέση με το μελλοντικό πυρηνικό οπλοστάσιο που εν δυνάμει θα μπορούσε να έχει το Ιράν».

Διευκρίνισε ότι δεν αφίστανται τόσο οι θέσεις μεταξύ των ηγετών της ΕΕ. «Ποτέ δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η ΕΕ δεν είχε ενιαία στάση κι αυτό συνδέεται και με το μίγμα των κρατών-μελών», δήλωσε.

«Εκείνο το οποίο ήθελα να πω είναι ότι η απειλή του Ιράν είναι ενεργή και θα πρέπει αυτή οπωσδήποτε να καταλαγιάσει, αλλά έχει να κάνει με την οικουμενική ασφάλεια και τη συνολική πολιτική ασφαλείας σε όλον τον κόσμο. Από την άλλη πλευρά, η περαιτέρω ένταση είναι ένας περαιτέρω κίνδυνος, διότι συνιστά εστία ανάφλεξης. Δεν μπορεί ο κόσμος να αντέξει άλλον έναν μεγάλο πόλεμο».

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται να έχει καμία ενεργή εμπλοκή σε οποιαδήποτε διαμάχη, αυτή είναι η πάγια θέση μας», σημείωσε αμέσως μετά.

«Εκείνο που εμείς θα πράξουμε είναι να φροντίσουμε ώστε κυρίως μέσω των πολύ ισχυρών συμμαχιών που διαθέτουμε στην περιοχή να έχουμε έναν ενεργό και δημιουργικό ρόλο. Δεν είναι πολλοί αυτοί που μπορούν να συνομιλούν με το Ισραήλ, την Παλαιστίνη, το Ιράν, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία».

