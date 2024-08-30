Βουλή: Εκτός ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και τυπικά η Αθηνά Λινού

Η επιστολή διαγραφής της βουλευτή Αθηνάς Λινού, από την Κοινοβουλευτική Ομάδα ΣΥΡΙΖΑ ανακοινώθηκε και τυπικά στην Ολομέλεια

Ο προεδρεύων Α' αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης ανέγνωσε στο Σώμα την επιστολή του πρόεδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, που απέστειλε την Τετάρτη στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων ,Κωνσταντίνο Τασούλα και η οποία αναφέρει πως «μετά από εισήγηση του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανου Κασσελάκη, τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ η Βουλευτής Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών, Αθηνά Λινού».

Η Αθηνά Λινού, είναι 14η ανεξάρτητη βουλευτής του Κοινοβουλίου κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο. Μετά τη διαγραφή της κυρίας Λινού από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης αριθμεί 34 βουλευτές.

Πηγή: skai.gr

