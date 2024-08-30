Για τις αλλαγές στη νέα σχολική χρονιά μίλησε ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ.

Σε ό,τι αφορά την απαγόρευση της εμφάνισης των κινητών στα σχολεία, ο κ. Πιερρακάκης εξήγησε ότι «το μέτρο εφαρμόζεται μαζί με μία σειρά από άλλα μέτρα, υπάρχει ένας νέος κανονισμός λειτουργίας στα σχολεία που θα τεθεί σε ισχύ με την εκκίνηση της σχολικής χρονιάς. Το κρίσιμο κομμάτι είναι η εφαρμογή. Πρακτικά συνδέουμε το να απαγορεύεται η εμφανής κατοχή και χρήση των κινητών στα σχολεία, δηλαδή, το σύνθημα είναι «το κινητό στην τσάντα», καθώς μπορεί να έχει ο μαθητής το κινητό μαζί του αλλά εντός του σχολείου θέλουμε να είναι μέσα στην τσάντα και να μην το χρησιμοποιούν τα παιδιά».

Ακολούθως, αναφορικά με την εφαρμογή του μέτρου, ο υπουργός Παιδείας πρόσθεσε ότι «προβλέπεται συνέπεια μονοήμερης αποβολής από την υπουργική απόφαση και αυτή είναι η διαφορά. Στο παρελθόν με εγκυκλίους έχουμε πει ότι πολλά πράγματα απαγορεύονται. Πρέπει να συνδέονται με συγκεκριμένες συνέπειες οι πράξεις μας και η υπουργική απόφαση θα δίνει εργαλεία στους καθηγητές για να μπορέσουν να διαχειριστούν το φαινόμενο. Εκτός από την απλή κατοχή του κινητού υπάρχουν και πιο σκληρές περιπτώσεις, όπως εκείνη της βιντεοσκόπησης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων παιδιού και εκεί η υπουργική απόφαση θα προβλέπει αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Αυτό θα προβλέπεται από το πλαίσιο συνεπειών».

Ο κ. Πιερρακάκης διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για σκληρή τιμωρητική λογική αλλά για πλαίσιο συνεπειών.

«Με τα χθεσινά μέτρα η τεχνολογία μπαίνει περισσότερο στα σχολεία. Θα έχουμε διαδραστικό πίνακα σε όλα τα σχολεία από την Πέμπτη δημοτικού και πάνω, θα έχουμε ψηφιακό φροντιστήριο που για τη γ΄λυκείου ξεκινάει από τις 16 Σεπτεμβρίου. Πρέπει από τη μία στον ψηφιακό κόσμο να υπάρξει μεγαλύτερο μέτρο και στον φυσικό κόσμο περισσότερος χρόνος ώστε να μπορέσουμε να ξαναβγούμε και να αυξήσουμε και εκεί το παιχνίδι» τόνισε ο κ. Πιερρακάκης.

Ερωτηθείς για την επιστροφή του μέτρου της πενθήμερης αποβολής, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι «πρόκειται για εργαλεία των καθηγητών. Όταν μιλάμε για εφαρμογή στο πλαίσιο συνεπειών, μιλάμε για έναν νέο κανονισμό λειτουργίας στα σχολεία που προβλέπει για παράδειγμα όταν ένα παιδί κάνει μία ζημιά, να πληρώνετε από την οικογένειά του και ξεκινά να εφαρμόζεται από τον Σεπτέμβριο, προβλέπει μία επαναφορά του πλαισίου των δικαιολογημένων – αδικαιολόγητων απουσιών, οι 50 θα πρέπει να είναι αδικαιολόγητες όπως και στο παρελθόν».

Απαντώντας στην κριτική που χαρακτηρίζει «τιμωρητικά» τα μέτρα, ο υπουργός Παιδείας τόνισε ότι «τον κανονισμό εφαρμόζουν πολλές χώρες και ο κόσμος και οι εκπαιδευτικοί ζητούν εργαλεία, αλλά δεν υπάρχει μόνο η μία διάσταση. Υπάρχει η διάσταση των δράσεων του ενεργού πολίτη όπου τα παιδιά πρέπει να εκπαιδευτούν να μπορούν να προσφέρουν στην κοινότητά τους, υπάρχει εισαγωγή της τεχνολογίας σε αυτά τα 11 μέτρα. Άρα, θα δείτε ότι είναι σταθμισμένα και ζυγισμένα και θα είμαστε από πάνω στην εφαρμογή».

«Όπου και αν υπάρχουν αντιδράσεις εμείς θα επιμείνουμε στην εφαρμογή των μέτρων. Έχουμε φτιάξει το νέο πλαίσιο σε συνεργασία με ειδικούς, ειδικοί της εκπαιδευτικής πολιτικής, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και αυτοί έχουν καταλήξει σε αυτά τα μέτρα. Η υπουργική απόφαση θα υπογραφή από την υφυπουργό κα Μακρή πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τα πρώτα μέτρα είναι αυτά και από εκεί και πέρα είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις και ιδέες.» πρόσθεσε ακολούθως ο κ. Πιερρακάκης.

Σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις εκπαιδευτικών, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι «έχουμε κάνει 10.000 διορισμούς φέτος. Η Ελλάδα έχει 200.000 εκπαιδευτικούς περίπου μόνιμους και αναπληρωτές. Η ιδιαιτερότητά μας είναι ότι έχουμε τεράστιο ποσοστό αναπληρωτών και άρα πρέπει να μειωθεί και γι΄αυτό θέλουμε περισσότερους μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση. Τα επόμενα χρόνια θα δούμε αυτή την τάση για να μειωθεί το ποσοστό των αναπληρωτών και θα αλλάζουν οι ειδικότητες χρόνο με τον χρόνο. Φέτος είχαμε πολλούς διορισμούς στην ειδική αγωγή και στη δευτεροβάθμια. Θέλουμε του χρόνου περισσότερους νηπιαγωγούς, περισσότερους δασκάλους».

Αναφορικά με την πλατφόρμα για το bullying, ο υπουργός Παιδείας σημείωσε ότι «είχαμε καταγραφή κάποιων πρώτων περιστατικών και θεωρώ ότι υπάρχει πολύ σημαντική επίδραση ήδη από τη λειτουργία της πλατφόρμας. Είχαμε καταγραφή πάνω από 300 περιστατικά, έναν πρώτο αριθμό περιστατικών που διαχειριστήκαμε συνολικότερα στα σχολεία μας. Φέτος θα έχουμε και μία ομάδα ειδικών που θα συντονίζει και θα είναι αρωγός όλων των επιτροπών πανελλαδικά και θα επικοινωνήσουμε ακόμα περισσότερο αυτή τη δουλειά για να σπάσει η αλυσίδα της σιωπής».

