Ορκίστηκε με θρησκευτικό όρκο η Πόπη Τσαπανίδου σήμερα, Παρασκευή στο Κοινοβούλιο.

Κατά την είσοδό της στη Βουλή η κυρία Τσαπανίδου ρωτήθηκε από δημοσιογράφους να σχολιάσει τις κατηγορίες εναντίον της, πως η επιλογή της να καλύψει την ορφανή έδρα εμποδίζει την είσοδο Κασσελάκη στη Βουλή.

«Είπαμε πράγματα και στην ανακοίνωση, έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και στη συνέχεια», σχολίασε ενώ απαντώντας στην ερώτηση αν φοβάται μήπως την διαγράψουν από τον ΣΥΡΙΖΑ για αυτή της την επιλογή, η ίδια είπε με νόημα «θα δούμε τι θα γίνει» απάντησε η ίδια.

Η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Πόπη Τσαπανίδου ανέφερε επίσης ότι «αναλαμβάνω κι εγώ τα καθήκοντά μου. Μού έγινε μία πρώτη ενημέρωση από τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Νίκο Παππά και τον διευθυντή της Κ.Ο., Θανάση Μωραΐτη, σε πολύ καλό κλίμα για το πώς θα δουλέψουμε στο εξής. Είμαι αποφασισμένη να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου και να εργαστώ κι εγώ με όλες μου τις δυνάμεις υπηρετώντας τα συμφέροντα του ελληνικού λαού».

Ο νέος πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παππάς, δήλωσε από την πλευρά του ότι «από σήμερα η Πόπη Τσαπανίδου είναι μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Είναι ένα άξιο στέλεχος της παράταξης και με την επάρκειά της, την οποία και στο παρελθόν έχει αποδείξει, θα βελτιώσει τις δυνατότητές μας να παρεμβαίνουμε στη Βουλή και να επικοινωνούμε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, για πολλά θέματα, προς την κοινωνία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.