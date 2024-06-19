Νέα δικογραφία, που στρέφεται κατά πολιτικών προσώπων και αφορά στην υπόθεση των Τεμπών, διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Η δικογραφία, η οποία εδράζεται σε μήνυση συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος της 28ης Φεβρουαρίου 2023, διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον υπουργό Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον νόμο 3126 του 2003, περί «ποινικής ευθύνης των υπουργών».

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε «την 17/6/2024 ποινική δικογραφία που αφορά στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στον πρώην υπουργό Επικρατείας και εκτελούντα χρέη υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Γεώργιο Γεραπετρίτη, στο πρώην υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Χρήστο Τριαντόπουλο, στο πρώην υπουργό Πολιτικής Προστασίας κατά την χρονική περίοδο 2021 - 2023, Χρήστο Στυλιανίδη, στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γεώργιο Φλωρίδη, στον πρώην υφυπουργό Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλο, στον πρώην υπουργό Υγείας, Αθανάσιο Πλεύρη και στην πρώην υφυπουργό Υγείας, Ζωή Ράπτη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

