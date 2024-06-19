Στην καταδίκη ανακοίνωσης από τον Αλέξη Κούγια κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, προέβη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, από τον τηλεοπτικό σταθμό Mega, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «θέλω να καταδικάσω μία απαράδεκτη ανακοίνωση κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Στέφανου Κασσελάκη. Αυτά είναι αδιανόητο να γράφονται και να λέγονται.

Προφανώς, δεν έχει να κάνει με το ποιος είναι ο λήπτης μίας τέτοιας ανακοίνωσης. Πρέπει να σταθούμε όλοι απέναντι σε τέτοια ρητορική. Είτε είμαστε στη ΝΔ, είτε είμαστε στον ΣΥΡΙΖΑ. Εν προκειμένω ήταν θύμα ο κ. Κασσελάκης και το καταδικάζουμε συνολικά».

Υπενθυμίζεται ότι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τη σχετική αναφορά του Αλέξη Κούγια για τον Απόστολο Λύτρα, επεσήμανε:

«Δεν υπάρχει τίποτα "αντρικό" στην παραδοχή του εγκλήματος, όπως προσπάθησε να μας πείσει ο κ. Κούγιας. Δεν υπάρχει τίποτα "αντρικό" στην κακοποίηση».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «δεν μπορεί να ζούμε σε μια κοινωνία που η έμφυλη βία είναι πλέον καθημερινότητα και οι υπερασπιστές των κακοποιητών έχουν καθημερινό τηλεοπτικό στασίδι».

Με μια ομοφοβική δήλωση απάντησε στον Στέφανο Κασσελάκη για την υπόθεση του Απόστολου Λύτρα ο Αλέξης Κούγιας.

«Διάβασα», αναφέρει ο Αλέξης Κούγιας, «ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, τοποθετήθηκε για την υπόθεση Λύτρα και για το τι είναι αντρική συμπεριφορά. Σοκαρίστηκα και μόνο γιατί ο Στέφανος Κασσελάκης, του οποίου είναι γνωστές οι επιλογές του και που δεν έχει ξεκαθαρίσει δημοσίως, ενώ θα έπρεπε, εάν στον γάμο του αυτός είναι γυναίκα ή άνδρας ή ο Τάιλερ, τοποθετείται για το τι είναι αντρική συμπεριφορά».

Άμεση ήταν η αντίδραση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, μάλιστα, ζήτησε και εισαγγελική παρέμβαση.

«Με την παρουσία μου ως τώρα στη χώρα μας, για ένα πράγμα μπορώ να είμαι 100% περήφανος. Που προσπαθώ με όλες μου τις δυνάμεις να στείλουμε τους Κούγιες αυτού του τόπου στο χρονοντούλαπο του Μεσαίωνα. Αυτές οι νοοτροπίες έδιωξαν τη γενιά μου από την χώρα. Και είναι καιρός η γενιά μου να κυβερνήσει και να φτιάξει τον τόπο μας», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Κασσελάκης.

Μάλιστα, όπως σημειώνει σε ένα υστερόγραφο, «ο αρμόδιος εισαγγελέας γνωρίζει τι πρέπει να πράξει. Με την πεποίθηση ότι η ελληνική δικαιοσύνη δεν εξαντλείται στο να αφήνει κακοποιητές ελεύθερους».

