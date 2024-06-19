Αυξάνονται οι προσφυγικές ροές από Τουρκία προς Έβρο και νησιά

Αυξημένες οι προσφυγικές ροές από την Τουρκία προς τον Έβρο και τα νησιά.

Συγκεκριμένα, οι ροές έχουν τριπλασιαστεί σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο.

Η τουρκική κρατική τηλεόραση κατηγορεί την Ελλάδα για απάνθρωπες συμπεριφορές στους πρόσφυγες, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

TRT HABER: «Από το 2020, 140 πρόσφυγες έχασαν τη ζωή τους από την απώθηση των ελληνικών αρχών. Οι πρόσφυγες απωθούνται από τις ελληνικές αρχές προς τα τουρκικά χωρικά ύδατα. Τρυπούν τα φουσκωτά των προσφύγων, ξηλώνουν τις μηχανές τους και μέσα στη θάλασσα τους εγκαταλείπουν στον θάνατο. Έτσι η τελευταία ελπίδα των προσφύγων γίνονται οι δυνάμεις της τουρκικής ακτοφυλακής».

Η ελληνική πλευρά διαψεύδει τα περιστατικά.

H Τουρκία ξεκινά τη μαζική παραγωγή του «εθνικού» άρματος μάχης ALTAY

Παρουσιάστρια HABER GLOBAL: «Ξεκινάει η μαζική παραγωγή του εθνικού άρματος μάχης Altay».

Mετε Γιαράρ, στρατιωτικός αναλυτής: «Όμως εγώ θα πω διάφορα όταν δω την μαζική παραγωγή»

Παρουσιάστρια HABER GLOBAL: «Αλήθεια; Πάντως το πρόεδρος της διεύθυνσης εξοπλισμών Χαλούκ Γκιοργκιούν έκανε αυτή την ανακοίνωση. Κανονικά εδώ πια δεν θα μιλάμε για το άρμα μάχης. Αltay. Το ονομάζουν ᾽᾽νεο Altay'' καθώς έχει τεράστια διαφορά σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Για παράδειγμα, άλλαξαν τα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας. Τα εξοπλιστικά του συστήματα. Ο κινητήρας του άλλαξε, η θωράκιση του, το βάρος του, τα συστήματα μάχης που διαθέτει. Όλα. Εδώ έχουμε ένα νέο άρμα μάχης».

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι Έλληνες προηγούνται και διαθέτουν Rafale και πυραύλους Meteor που δεν διαθέτει η Τουρκία»

«Η Τουρκία θέλει να αποκτήσει Εurofighter για να αποκτήσει παρόμοιες δυνατότητες»

«Η Τουρκία είχε ανακοινώσει πως έχει εκφράσει την επιθυμία της αγοράς 20+20 Εurofighter και αυτό το κάνει μέσω της Μεγάλης Βρετανίας. Η Γαλλία πρόσφατα παρέδωσε άλλα 8 Rafale στην Ελλάδα. Ενώ η Ελλάδα από το 2019 έχει εκφράσει την επιθυμία της να αγοράσει 24 F-34 και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας είχε αναφέρει πως το πρώτο F-35 θα φτάσει το 2028. Η διαδικασία της παράδοσης προς την Ελλάδα θα καθοριστεί από τις διαδικασίες στο Κογκρέσο. Η Τουρκία με τα 40 Εurofighter έχει ως στόχο να μειώσει την αδυναμία ασφάλειας που θα προκύψει λόγω της απόκτησης απο την Ελλάδα των Rafale και των F-35. Tα Εurofighter έχουν τη δυνατότητα χρήσης των μεγάλης εμβέλειας πυραύλων αέρος-αερος Meteor. H Ελλάδα διαθέτει τους πυραύλους Meteor που χρησιμοποιούν τα Rafale και έχουν εμβέλεια 200 χιλιομέτρων. Η Τουρκία με τα δικά της F-16 δεν έχει αυτές τις δυνατότητες και διαθέτει συστήματα με μικρότερη εμβέλεια».

Πηγή: skai.gr

