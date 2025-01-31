Δεν συγκεντρώθηκε ούτε στη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία, στην Ολομέλεια της Βουλής, η απαιτούμενη συνταγματική πλειοψηφία των 200 βουλευτών, για την εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα, από τους 300 βουλευτές, 160 βουλευτές ψήφισαν υπέρ του Κώστα Τασούλα, 40 ψήφισαν την Λούκα Κατσέλη, 34 τον Τάσο Γιαννίτση, 14 ψήφισαν τον Κωνσταντίνο Κυριακού και 52 δήλωσαν «παρών».

Αναλυτικά πώς ψήφισαν οι βουλευτές

Αναλυτικά, τον Κώστα Τασούλα ψήφισαν οι 156 βουλευτές της ΝΔ, καθώς και οι: Αντώνης Σαμαράς (ανεξάρτητος, προερχόμενος από ΝΔ), Μάριος Σαλμάς (ανεξάρτητος, προερχόμενος από τη ΝΔ), Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς (ανεξάρτητος προερχόμενος από την ΚΟ «Σπαρτιάτες») και Παύλος Σαράκης (ανεξάρτητος, προερχόμενος από την Ελληνική Λύση).

Τη Λούκα Κατσέλη ψήφισαν οι 26 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, οι 11 βουλευτές της Νέας Αριστεράς, καθώς και οι: Αθηνά Λινού (ανεξάρτητη, προερχόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ), Γιάννης Σαρακιώτης (ανεξάρτητος, προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ), και Αρετή Παπαϊωάννου (ανεξάρτητη, προερχόμενη από την Πλεύση Ελευθερίας).

Τον Τάσο Γιαννίτση ψήφισαν οι 31 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ καθώς και οι: Μπουρχάν Μπαράν (ανεξάρτητος, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής), Ράνια Θρασκιά (ανεξάρτητη, προερχόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ), και Πέτρος Παππάς (ανεξάρτητος, προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ).

Τον Κώστα Κυριακού ψήφισαν οι 10 βουλευτές της ΚΟ «Νίκη» καθώς και οι ανεξάρτητοι (προερχόμενοι από την ΚΟ «Σπαρτιάτες»), Διονύσιος Βαλτογιάννης, Ιωάννης Δημητροκάλλης, Γεώργιος Μανούσος, και Κωνσταντίνος Φλώρος.

«Παρών» δήλωσαν 52 βουλευτές, μεταξύ των οποίων και οι τρεις που απουσίαζαν από την πρώτη ψηφοφορία (Γιώτα Πούλου, Μιχάλης Γαυγιωτάκης, Γιώργος Ασπιώτης).

Συγκεκριμένα, «παρών» δήλωσαν οι 21 βουλευτές του ΚΚΕ, οι 11 βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, οι 6 βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, οι 5 βουλευτές της ΚΟ «Σπαρτιάτες», οι 6 ανεξάρτητοι βουλευτές-μέλη του Κινήματος Δημοκρατίας (Αλ. Αυλωνίτης, Κυριακή Μάλαμα, Γιώτα Πούλου, Θεοδώρα Τζάκρη, Μιχαήλ Χουρδάκης, Ραλλία Χρηστίδου), ο ανεξάρτητος βουλευτής (προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ) Ευάγγελος Αποστολάκης, και τέλος, οι ανεξάρτητοι βουλευτές Μ. Γαυγιωτάκης και Γ. Ασπιώτης (προερχόμενοι από την ΚΟ «Σπαρτιάτες»).-

Στις 6 Φεβρουαρίου στις 10 το πρωί θα γίνει η τρίτη ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται ότι στον α’ γύρο, ο Κώστας Τασούλας είχε συγκεντρώσει επίσης 160 ψήφους.

Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις 12 Φεβρουαρίου

Το νέο πρόσωπο πάντως για το ύπατο πολιτειακό αξίωμα δε θα εκλεγεί ούτε στην επόμενη ψηφοφορία, καθώς προϋπόθεση της τρίτης ψηφοφορίας είναι ο υποψήφιος να συγκεντρώσει τουλάχιστον 180 βουλευτές (3/5).

Ο πιο εύκολος στόχος της απόλυτης πλειοψηφίας (151 θετικές ψήφοι) θα αποτελέσει προαπαιτούμενο της τέταρτης ψηφοφορίας την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου, με τον κ. Τασούλα να εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Πηγή: skai.gr

