Βουλή: Αυλαία πριν τον Αύγουστο με δύο 24ωρα ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε θέσεις μάχης κυβέρνηση και αντιπολίτευση

Την αυλαία μιας άκρως συγκρουσιακής και πολωμένης «σεζόν» στη Βουλή σηματοδοτεί η 48ωρη κοινοβουλευτική μάχη που ξεκινά σήμερα το πρωί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που θα κρίνει τον τρόπο διερεύνησης της υπόθεσης. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση δίνουν ραντεβού στην Ολομέλεια για 2 μαραθώνιες συνεδριάσεις, με το «γαλάζιο» στρατόπεδο να προκρίνει τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής, διαβλέποντας διαχρονικές πολιτικές ευθύνες από το 1998 (έτος ίδρυσης του οργανισμού) και την αντιπολίτευση να επιμένει επί των αιτημάτων της για προανακριτική επιτροπή κατά των Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Στη σημερινή - πρώτη – συνεδρίαση, επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας, η Ολομέλεια εκτιμάται πως θα εγκρίνει - με βάση τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς - τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Μάλιστα, στο βήμα αναμένεται να βρεθεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, θα επισημάνει ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναδεικνύει διακομματικά και διαχρονικά προβλήματα που έχουν διαδρομή δεκαετιών, εξηγώντας ότι η πρόταση της κυβερνώσας παράταξης είναι η μοναδική ενδεδειγμένη λύση, διότι καλύπτει ολόκληρη την εξέλιξη των παθογενειών και μπορεί να αναδείξει ουσιαστικές λύσεις για τη μελλοντική βελτίωση του μηχανισμού χορήγησης αγροτικών ενισχύσεων και να διερευνήσει τα πάντα. Ο Πρωθυπουργός πάντως, αναμένεται να περάσει και στην αντεπίθεση, κατηγορώντας την αντιπολίτευση πως επιλέγει εμμονικά να αποδίδει κάθε παθογένεια του κράτους στην κυβέρνηση, με μοναδικό ζητούμενο να τη χτυπήσει, χωρίς ωστόσο να επιδιώκει λύσεις αλλά αντιπαράθεση.

Αντιστρέφοντας τα «γαλάζια» βέλη, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναμένεται να καταγγείλουν την κυβερνητική πλειοψηφία για απόπειρα συγκάλυψης, ενώ θα προειδοποιήσουν και για τον ενδεχόμενο κίνδυνο παραγραφής τυχόν αδικημάτων του πρώην υπουργού Μάκη Βορίδη. Μάλιστα, αν και αρχικά είχε εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο αποχής τους από την αποψινή ψηφοφορία, τελικά φαίνεται πως κλίνουν προς την παραμονή στην αίθουσα, καταψηφίζοντας την πρόταση της ΝΔ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, η ψηφοφορία που διεξάγεται μετά το πέρας της συζήτησης είναι φανερή και απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών, προκειμένου να εγκριθεί το «γαλάζιο» αίτημα.

«Ρεβάνς»… την Τετάρτη

Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της σημερινής ψηφοφορίας η Ολομέλεια θα κληθεί να αποφασίσει και επί των αιτημάτων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την Νέα Αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των 2 πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπενθυμίζεται πως και οι δύο προτάσεις συντάχθηκαν βάσει της δικογραφίας που διαβιβάστηκε στη Βουλή από την ευρωπαία εισαγγελέα. Το ενδεχόμενο πάντως αποχώρησης της Νέας Δημοκρατίας από τις ψηφοφορίες της Τετάρτης προκαλεί ήδη νέο γύρο αντιπαράθεσης, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να αφήνει ανοιχτά όλα τα σενάρια, τονίζοντας πως «εφόσον ψηφιστεί η πρόταση της εξεταστικής, νομίζω ότι παρέλκει η διενέργεια προανακριτικής». Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση αναμένεται να κορυφωθεί με μυστική ψηφοφορία – με κάλπη – εντός της Ολομέλειας, ενώ δεν αποκλείεται να προηγηθούν παρεμβάσεις των 2 πρώην υπουργών.

