Το ΠΑΣΟΚ θα καταψηφίσει την εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Τα όπλα στη φαρέτρα του Ανδρουλάκη

Στη σημερινή μονομαχία στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να αναδείξει την υποκρισία της ΝΔ και να στοιχειοθετήσει τους λόγους για τους οποίους η εξεταστική επιτροπή που προκρίνει η πλειοψηφία συνιστά παραγραφή των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών του Μάκη Βορίδη και αμνήστευση του Λευτέρη Αυγενάκη, όπως αναφέρουν στελέχη της πράσινης παράταξης.

Θα αναφερθεί αναλυτικά στα στοιχεία της δικογραφίας που απέστειλε η Ευρωπαϊκή εισαγγελία στη Βουλή και θα θυμίσει τις παλαιότερες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και άλλων στελεχών της κυβερνητικής παράταξης περί των εξεταστικών επιτροπών που δεν παράγουν αποτελέσματα όπως ανέφεραν στο παρελθόν, σε μια προσπάθεια να φωτίσει τον πολιτικό εμπαιγμό της πλειοψηφίας, όπως αναφέρουν από την Χαριλάου Τρικούπη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα θέσει εμφατικά το δίλημμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπερψηφίσει την πρόταση προανακριτικής του ΠΑΣΟΚ και θα τονίσει ότι εφόσον ο πρωθυπουργός δεσμευτεί, τότε και μόνο το ΠΑΣΟΚ θα στηρίξει την πρόταση για εξεταστική επιτροπή. Την πρόθεση του είχε αποκαλύψει σε συνέντευξη του στον Βασίλη Χιώτη.

«Έστειλα ένα μήνυμα στον κ. Μητσοτάκη και θα το στείλω και την Τρίτη. Επειδή λοιπόν δε φοβάμαι τίποτα, λέω: Κύριε Μητσοτάκη, εγώ δεν έχω πρόβλημα να ψηφίσω την εξεταστική, αν δεσμευτείτε δημοσίως την Τρίτη ότι την επόμενη μέρα, την Τετάρτη, η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει και την προανακριτική του ΠΑΣΟΚ», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον ΣΚΑΙ 100,3.

Πάντως, το σενάριο να υπερψηφίσει η ΝΔ την πρόταση προανακριτικής του ΠΑΣΟΚ δεν συγκεντρώνει πιθανότητες, και με αυτό το δεδομένο οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να καταψηφίσουν την πρόταση της κυβέρνησης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Βέβαια, όπως διαμηνύουν στελέχη της παράταξης το ΠΑΣΟΚ θα δώσει το παρών στις εργασίες της εξεταστικής εφόσον όπως όλα δείχνουν συσταθεί με τις ψήφους της πλειοψηφίας. Μάλιστα η μεγάλη μάχη θα δοθεί στην κλήση επιπλέον μαρτύρων που θα αποτελέσει σημείο αιχμής για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Tην ίδια ώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας στα σενάρια της αντιπολίτευσης περί ενδεχόμενης αποχώρησης της ΝΔ από τις ψηφοφορίες επί των προτάσεών της για τις προανακριτικές, άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, προκαλώντας νέο γύρο αντιπαράθεσης, με τον Κώστα Τσουκαλά να κρούει των κώδωνα του κινδύνου για διασυρμό της χώρας.

«Εφόσον ψηφιστεί - φαίνεται θα ψηφιστεί ελπίζω με τη μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία η πρόταση για εξεταστική επιτροπή – νομίζω παρέλκει η διενέργεια προανακριτικής» ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Κώστα Τσουκαλά.

«Θα πρέπει να αναλογιστεί και ο πρωθυπουργός αλλά και οι βουλευτές της ΝΔ τι θα ισχύσει αν την Πέμπτη το πρωί όλα τα ξένα μιντια δείχνουν πως η ελληνική κοινοβουλευτική πλειοψηφία αγνόησε πλήρως το πόρισμα της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Τι θα σημαίνει αυτό για τους θεσμούς και την εικόνα της χώρας μας θα είναι ένας δεύτερος διασυρμός», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Την μάχη στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια για την εξεταστική επιτροπή, εκτός από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ θα δώσουν και οι βουλευτές του κόμματος Παναγιώτης Δουδωνής, Γιώργος Νικητιάδης και ο Ανδρέας Πουλάς.

Τι συζητήθηκε στη συνεδρίαση της ΚΟ την Παρασκευή

Στη Χαριλάου Τρικούπη προετοιμάζονται πυρετωδώς για την καυτή πολιτική εβδομάδα που διανύουμε. Σύμφωνα με πληροφορίες οι βουλευτές έπιασαν μολύβι και χαρτί και εκπαιδεύτηκαν για τις παρουσίες τους στη Βουλή και την δημόσια σφαίρα, σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε τον τόνο και ξεκαθάρισε για μια ακόμη φορά ότι το ΠΑΣΟΚ δεν δέχεται κανενός είδους συμψηφισμό στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κυβερνητική ευθύνη φέρεται να είπε ενώ επανέλαβε την γραμμή του κόμματος και την προσωπική του απόφαση, που ήδη έγινε πράξη με τον γραμματέα της Νομαρχιακής στο Ηράκλειο Κρήτης, ότι όποιο στέλεχος του κόμματος υπάρχει υποψία ότι εμπλέκεται με το σκάνδαλο θα βρεθεί εκτός πράσινης παράταξης.

Σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση – άτυπο «φροντιστήριο» των βουλευτών διαδραμάτισαν ο γραμματέας Δικαιοσύνης του κόμματος που είχε το βάρος της σύνταξης της Προανακριτικής του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Κακλαμάνης, ο γραμματέας του τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Πετρόπουλος αλλά και ο Μόσχος Κορασίδης που είχε διατελέσει γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης το 2014 επί συγκυβέρνησης.

Ο κ. Κορασίδης σύμφωνα με πληροφορίες, ανέλυσε στους βουλευτές την τότε απόφαση για την «τεχνική λύση» που όπως εξήγησε ήταν καθόλα νόμιμη και κατόπιν συνεννόησης με τους εταίρους και δεν είχε καμία απολύτως σχέση με την πρακτική που ακολουθήθηκε στη συνέχεια που είχε ως αποτέλεσμα την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ζωηρό ενδιαφέρον έδειξαν κυρίως οι βουλευτές της Περιφέρειας και η συζήτηση κράτησε περίπου δυόμιση ώρες.

