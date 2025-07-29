Αποχή από την προανακριτική φέρνει η γκρίνια στο «μαντρί»

Της Δώρας Αντωνίου

Στην κατεύθυνση αποχώρησης της κυβερνητικής πλειοψηφίας από την αυριανή ψηφοφορία για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα για τη διερεύνηση κακουργηματικών ποινικών ευθυνών από τους πρώην υπουργούς Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, «έδειξε» χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. «Ουσιαστικά, εφόσον ψηφιστεί, φαίνεται ότι θα ψηφιστεί, ελπίζω με τη μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία, η πρόταση για την Εξεταστική Επιτροπή, νομίζω ότι παρέλκει η διενέργεια προανακριτικής επιτροπής. Η εξεταστική επιτροπή καλύπτει όλες τις περιόδους. Θα εξετάσει όλα τα πιθανά, να έχουν τελεστεί, αδικήματα από τη χρονική περίοδο που μπορεί να εξεταστεί η τέλεση ποινικού αδικήματος και από μια περίοδο και μετά πολιτικού προσώπου λόγω της κατάργησης αποσβεστικής προθεσμίας. Θα δούμε, τελικά, αν υπάρχουν στοιχεία, γιατί μέχρι τώρα στοιχεία σοβαρά δεν υπάρχουν και κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να μας πείσει για το αντίθετο» δήλωσε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Η συζήτηση για αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης από τη σημερινή ψηφοφορία της πρότασης της κυβέρνησης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής φάνηκε να διευκολύνει τη λήψη απόφασης αποχώρησης για τους βουλευτές της Ν.Δ.. Εάν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αποχωρούσαν από τη σημερινή ψηφοφορία, τότε θα μπορούσε και η πλευρά του κυβερνώντος κόμματος να επικαλεστεί τη δική τους στάση και να απουσιάσει αύριο. Το γεγονός ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης προσανατολίζονται να συμμετέχουν στη σημερινή ψηφοφορία και να καταψηφίσουν την κυβερνητική πρόταση, δεν φαίνεται ότι επηρεάζει ιδιαίτερα την προοπτική αποχής των βουλευτών της Ν.Δ. από την αυριανή διαδικασία. Μάλιστα, κυβερνητικές πηγές παραπέμπουν στην αποχώρηση κομμάτων της αντιπολίτευσης από την ψηφοφορία για το Δικαστικό Συμβούλιο για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή, για την υπόθεση των Τεμπών, όταν επέλεξαν να καταγγείλουν τη διαδικασία και να μην συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι διατηρεί την επιλογή της αποχώρησης και η κυβερνητική πλειοψηφία. «Πολύ περισσότερο που έχουμε ξεκαθαρίσει εδώ και ημέρες ότι δεν βλέπουμε στη δικογραφία που έφτασε στη Βουλή κανένα στοιχείο που να υποστηρίζει την ανάγκη σύστασης προανακριτικής», επισημαίνεται σχετικά.

Πίσω από όλη αυτή τη συζήτηση, βεβαίως, βρίσκεται το γεγονός ότι ενώ η ψηφοφορία για την εξεταστική είναι ονομαστική και κάθε βουλευτής καλείται δημοσίως να υπερψηφίσει ή να καταψηφίσει, η ψηφοφορία για την προανακριτική είναι μυστική. Και γύρω από τη μυστικότητα της διαδικασίας αναπτύσσονται σενάρια για διαφοροποιήσεις κυβερνητικών βουλευτών. «Απολύτως καθόλου δεν φοβόμαστε και ούτε υπάρχει κάτι τέτοιο» είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ωστόσο, στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. το κλίμα είναι βαρύ και οι εσωτερικές ισορροπίες δείχνουν εύθραυστες. Αρκετοί βουλευτές εμφανίζονται ενοχλημένοι από το γεγονός ότι εδώ και αρκετούς μήνες η συζήτηση σε σχέση με τη Βουλή αφορά διαδικασίες προανακριτικών και εξεταστικών. Εμφανίζονται ενοχλημένοι και από τους χειρισμούς που γίνονται από την κυβέρνηση. Ιδιαίτερα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, φαίνεται να υπάρχει αρνητικό κλίμα μεταξύ βουλευτών για τον Λευτέρη Αυγενάκη και να έχει εκφραστεί η διάθεση να ψηφίσουν υπέρ της παραπομπής τους, διαχωρίζοντας την δική του περίπτωση από εκείνη του Μάκη Βορίδη, ο οποίος εμφανίζεται να διαθέτει ισχυρά ερείσματα στην Κ.Ο.. Επισήμως η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει θέμα διαφοροποιήσεων, φαίνεται, ωστόσο, ότι υπάρχει ανησυχία, η οποία έφερε τις σκέψεις για αποχή από την αυριανή διαδικασία.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που θα μιλήσει στη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας για την πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναμένεται να επαναλάβει τη σταθερή επιχειρηματολογία της κυβέρνησης ότι αναδεικνύονται μέσα από τη συγκεκριμένη υπόθεση διακομματικά και διαχρονικά προβλήματα, που πηγαίνουν πίσω στην εποχή ίδρυσης του οργανισμού. Με αυτό το σκεπτικό, θα αιτιολογήσει ως τη μοναδική ενδεδειγμένη λύση την πρόταση για εξεταστική, υπό την έννοια ότι μέσα από την αναζήτηση των χρόνιων παθογενειών και την ανάδειξή τους, μπορούν να βρεθούν οι λύσεις και παρεμβάσεις για τη βελτίωση του μηχανισμού χορήγησης αγροτικών ενισχύσεων. Θα ζητήσει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίξουν την κυβερνητική πρόταση αν πραγματικά ενδιαφέρονται για την ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Σε σχέση με τη στάση της αντιπολίτευσης συνολικά, αναμένεται να επικρίνει τη στάση της και να υποστηρίξει ότι μοναδικό κίνητρο και ζητούμενο από τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να κινηθεί, είναι να χτυπήσει την κυβέρνηση επιδιώκοντας την αντιπαράθεση και όχι πραγματικά λύσεις σε προβλήματα. Αναμένεται, τέλος, να κάνει αναφορά στην ευρύτερη συγκυρία για να υπογραμμίσει πόσο σημαντικό είναι να μην εμφανίζεται η χώρα εσωστρεφής και διχασμένη.

Πηγή: skai.gr

