Ανακοίνωση εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, σχετικά με την ένταση που επικράτησε στο λιμάνι της Ρόδου το πρωί της Δευτέρας, με αφορμή την άφιξη κρουαζιερόπλοιου που μετέφερε Ισραηλινούς τουρίστες στο νησί, η οποία κατέληξε στη σύλληψη οκτώ ατόμων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία καταδικάζει τη στάση των αστυνομικών δυνάμεων και ζητά να αφεθούν ελεύθεροι οι συλληφθέντες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η απόφαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να προχωρήσει στην ποινικοποίηση της κινητοποίησης αλληλεγγύης προς τον λαό της Παλαιστίνης στη Ρόδο είναι απαράδεκτη.



Κατ’ εντολήν της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργού Μ. Χρυσοχοΐδη, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν όχι μόνο στη χρήση βίας κατά των διαδηλωτών, αλλά και σε προσαγωγές και συλλήψεις.



Οι συλληφθέντες πρέπει να αφεθούν άμεσα ελεύθεροι και να μην ασκηθούν διώξεις.

