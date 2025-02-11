Η τραγωδία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης λεκτικής αντιπαράθεσης, μεταξύ του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, Χρήστου Δήμα και του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου.

Έντονη ήταν η αντίδραση του κ. Δήμα, στην επίθεση που εξαπέλυσε ο κ. Βελόπουλος τόσο εναντίον της κυβέρνησης όσο και κατά δημοσιογράφου του «ΣΚΑΙ», χαρακτηρίζοντας τον ψεύτη και καλώντας τον αν έχει στοιχεία να τα καταθέσει στη δικαιοσύνη.

Νωρίτερα, ο κ. Βελόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση για «προσπάθεια συγκάλυψης των εγκληματικών ευθυνών της», μίλησε για απόκρυψη και αλλοίωση κρίσιμων στοιχείων, αμφισβήτησε ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα, ενώ άφησε αιχμές κατά Μέσων Ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι κατ΄ εντολή του Μεγάρου Μαξίμου αποσιωπούν την αλήθεια και αποπροσανατολίζουν για τα πραγματικά γεγονότα.

«Αν έχετε στοιχεία για τα Τέμπη οφείλεται να τα καταθέσετε στη δικαιοσύνη άμεσα, σήμερα. Αν δεν το κάνετε, είστε για μια ακόμα φορά ψεύτης, και αν ψεύδεστε για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, να προσπαθείτε δηλαδή να εργαλειοποιήσετε μία ανείπωτη εθνική τραγωδία, είναι τουλάχιστον μια ντροπιαστική απέλπιδα προσπάθεια», απάντησε χαρακτηριστικά ο κ. Δήμας και συμπλήρωσε:

«Όσον αφορά την στοχοποίηση δημοσιογράφου, από το βήμα της βουλής, να μου επιτρέψετε να σας πω πως αυτό είναι δειλία. Γνωρίζετε πολύ καλά πως υπάρχει ελευθερία της έκφρασης στη χώρα μας, είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα και αν έχετε οποιαδήποτε διαφωνία ο δρόμος στη δικαιοσύνη είναι ανοιχτός, μπορείτε να προσφύγετε».

«Είπατε ότι πολιτική χωρίς ηθική δεν γίνεται. Δυστυχώς όμως αυτό το οποίο υπάρχει είναι πολιτικοί χωρίς ηθική. Είστε τέτοιος κ. πρόεδρε;» κατέληξε ο κ. Δήμας.

« Ήξερα ότι ήσασταν Σημιτικοί εκεί στη ΝΔ, αλλά να ακούω τον Σημίτη σε εικόνα Δήμα, δεν το περίμενα. Λέτε για όσα είχαν ακουστεί να πάω στον εισαγγελέα. Να πάω σε αυτόν που τα έκρυψε;», αντέδρασε ο κ. Βελόπουλος και συνέχισε:

«Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών σας εκθέτει. Να πάω εγώ στον εισαγγελέα, αντί να με καλέσει αυτεπάγγελτα για αυτά που είπα εδώ; Πλανάστε πλάνη οικτρά.

Πώς σας λένε Δήμα δεν είπαμε; Εμένα ο μπαμπάς μου ήταν ανθρακωρύχος, μην μου λες εμένα για ηθική όταν είσαι βουτηγμένος, ως κόμμα, μέσα στην ανηθικότητα.

Αντιλαμβάνομαι την αγωνία σου για το «ΣΚΑΪ», αλλά όταν βρίζεται ένας συνάδελφος σας σκιαιότατα, δεν αμύνεσαι υπέρ του υβριστού, αλλά αυτού που αμύνεται σήμερα».

«Η ηθική του καθενός αποδεικνύεται στην πράξη. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι αναφέρεστε υποτιμητικά σε μένα ως συνάδελφος σας, ή ακόμα και στον πατέρα μου για τον οποίο βεβαίως είμαι εξαιρετικά υπερήφανος για την πολιτική του πορεία, νομίζω ότι αυτό αποδεικνύει το ήθος του κάθε ανθρώπου. Από εκεί και πέρα εγώ κατάλαβα για μια ακόμα φορά πως δεν θα πάτε στη δικαιοσύνη να καταθέσετε στοιχεία. 'Αρα ψεύδεστε ασυστόλως και είναι ντροπή μέσα σε αυτή την αίθουσα για τόσο σημαντικά ζητήματα να ψεύδεστε», ανταπάντησε ο κ. Δήμας.

«Δεν ήθελα να τα ανακοινώσω σήμερα. Αύριο θα είμαι στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Σας είπα θα έχουμε εκπλήξεις. Το ευτύχημα για εσάς είναι ότι δεν είστε εμπλεκόμενος στην ιστορία. Θα έχουν εφιάλτες κάποιοι από δω και πέρα.

Τα οικογενειοκρατικά τα απεχθάνομαι, δεν μου αρέσουν. Αλλά τη χώρα τη ρήμαξαν από το 1832 γόνοι. Εσείς μπορείτε να είστε περήφανος, εγώ όμως αυτό θα το καταρρίψω. Το παιδί του φτωχού, ο αγρότης, ο αλιέας, θα είναι εδώ μέσα όχι τα παιδιά των γόνων. Αυτή είναι η διαφορά της πολιτικής μας », αντέδρασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Στον κ. Βελόπουλο απάντησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, κατηγορώντας τον για «καταγγελτικό και βαθύτατα τοξικό λόγο». «Ακούσαμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, να καταφέρεται εναντίον της δικαιοσύνης. Δεν της αναγνωρίζει την ανεξαρτησία της, θεωρεί εκ προοιμίου πως ότι δεν έχει να κάνει με το δικό του αφήγημα σε σχέση με την τραγωδία των Τεμπών, είναι διαβλητό. Η ΝΔ, η κυβέρνηση λέει όλα στη δικαιοσύνη. Αυτή η κυβέρνηση δεν είπε αν είναι γνήσιο ή όχι το βίντεο που βγήκε για την αμαξοστοιχία. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης θεωρεί ότι δεν είναι γνήσιο. Όλα αυτά σε τελική ανάλυση, θα πρέπει να πάνε στη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να έρχεται ο καθένας εδώ στο βήμα της Βουλής, να το χρησιμοποιεί για να μπορεί να δημιουργήσει ψεύτικες εικόνες στο κομματικό του ακροατήριο γεμίζοντας τοξικότητα την πολιτική συζήτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κατσιφάδος και συμπλήρωσε:

«Αυτό είναι τεράστιο ζήτημα για τη δημοκρατία. Θα πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά αν για χάρη μικροκομματικών και μικροπολιτικών επιδιώξεων μπορούμε να αμφισβητούμε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ο οποίος είναι ο πυρήνας της δημοκρατίας.

Είδαμε εδώ έναν πρόεδρο κόμματος, να βγαίνει και να λέει εδώ αν η δικαιοσύνη δεν αποφασίσει ότι φταίει η κυβέρνηση για την τραγωδία των Τεμπών είναι μια δικαιοσύνη «πιασμένη», που δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά της. Έτσι όμως δεν δίνουμε απαντήσεις για να μπορέσουμε να βρούμε τους πραγματικά ενόχους και να μην ξαναζήσουμε τέτοιες τραγωδίες, και το μόνο που μας νοιάζει είναι, πως θα ρίξουμε αυτή την κυβέρνηση. Οι κυβερνήσεις πέφτουν με τις εκλογές. Όλα τα άλλα όμως δηλητηριάζουν την κοινή γνώμη».

Στο θέμα παρενέβη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Στις δημοκρατίες δεν υπάρχει ανεξέλεγκτη εξουσία, και κατά τούτο και οι δικαστές, και οι δημοσιογράφοι που έχουν δημόσιο βήμα, πρέπει να δέχονται την κριτική, να είναι έτοιμοι να ακούσουν και τα αντι- επιχειρήματα. Δεν καταλαβαίνω την αρχή που λέει όταν γίνεται κριτική σε κάποιον δικαστικό λειτουργό θίγεται η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης».

Και ο κ. Παπάς συνέχισε:

« Χθες η κ. Καρυστιανού είπε ότι δεν υπάρχει υλικό ηχητικό που έχει συμπεριληφθεί στη δικογραφία. Δεν σας ανησυχεί αυτό; Δεν βρέθηκε ούτε ένα δευτερόλεπτο οπτικοακουστικό υλικό δύο χρόνια και ξαφνικά στη δημόσια συζήτηση, δεν υπάρχει σύγκρουση δεν υπάρχει έκρηξη υπάρχει το βίντεο και ο κομιστής του.

Αυτή η ιστορία δεν θα απασχολήσει μόνο τη δικαιοσύνη.Πρέπει να απασχολήσει και την Προανακριτική Επιτροπή και θα σας έλεγα να ενθαρρύνεται τον πρωθυπουργό να καταθέσει. Είναι ο βασικός μάρτυρας, και να είστε βέβαιος ότι, με το που θα περάσει ο κ. Τριαντόπουλος την πόρτα της Προανακριτικής, η πρώτη ερώτηση που θα του γίνει είναι ποιος του έδωσε την εντολή και με ποιο τρόπο, για να πάει να ενορχηστρώσει το μπάζωμα».

«Εμείς κάναμε ότι πρέπει και μιλήσαμε πολύ νωρίς για την Προανακριτική Επιτροπή. Εσείς απήχατε και ξυπνήσατε όταν βγήκε ο κόσμος στους δρόμους», κατέληξε ο κ. Παπάς.

Απαντώντας στην αναφορά του κ. Κατσαφάδου ότι οι κυβερνήσεις πέφτουν με τις εκλογές ή τις κερδίζουν, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας, αντέτεινε ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ έγινε κυβέρνηση εξαπατώντας τους Έλληνες πολίτες».

«Γιατί αν αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκης πριν 15 μέρες, τα έλεγε προεκλογικά δεν θα ήσασταν κυβέρνηση τώρα. Μετά από δύο χρόνια ο πρωθυπουργός είδε ένα άλλο όραμα και περιέγραψε άλλα πράγματα», υποστήριξε ο κ. Χήτας και κατέληξε:

«Δεν υπάρχει πιο τοξικό από αυτό που προσπάθησε να κάνει όλο το σύστημα να αποκρύψει ένα έγκλημα, δεν υπάρχει πιο τοξικό από το να παρεμβαίνει σε χώρο εγκλήματος την επόμενη κιόλας μέρα.

Λέτε όλα στη δικαιοσύνη. Όμως μετά από δύο χρόνια, ενώ έχουν σβηστεί οι δίσκοι, έχουν διαγραφεί τα πάντα, ξαφνικά βρέθηκε στικάκι. Βοά έξω η κοινωνία, σας έχει πάρει χαμπάρι».

Παρέμβαση στη συζήτηση έκανε και η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Θεοπίστη Πέρκα, τονίζοντας ότι «το επιτελικό κράτος της ΝΔ, η βιτρίνα της θα σπάσει με ρωγμή».

«Η δικαιοσύνη πλήττεται βάναυσα. Δεν μπορούμε να ακούμε συνέχεια η δικαιοσύνη. Με ποια στοιχεία, οι ανακριτικές αρχές κάνανε τη δουλειά τους σωστά; Μαζέψανε τα στοιχεία; κλείσανε τον τόπο του εγκλήματος ή έγινε μία ενορχηστρωμένη συγκάλυψη;

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τις ευθύνες αυτής της κυβέρνησης και για τη μη λειτουργία των θεσμών», ανέφερε η κ. Πέρκα.

Νέα παρέμβαση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Κωνσταντίνου Κατσαφάδου, προκάλεσαν οι κατηγορίες κατά της κυβέρνησης, των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων της Αντιπολίτευσης.

«Ακούστηκε εδώ ότι δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι η δικαιοσύνη κάνει σωστά δουλειά της. Και εφόσον δεν κάνει σωστά τη δουλειά της, οποιοδήποτε αποτέλεσμα το απορρίπτουμε. Έτσι θα προχωρήσουμε; Η ιστορία των Τεμπών είναι πολύ βαριά ιστορία η οποία έχει επηρεάσει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας ανεξάρτητα από το τι κόμμα έχει ψηφίσει ο καθένας μας. Όλοι μας έχουμε παιδιά. Δεν είναι διαφορετικά τα δικά μας παιδιά από τα δικά σας παιδιά. Αφήστε λοιπόν τη δικαιοσύνη να κάνει σωστά τη δουλειά της», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κατσαφάδος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.