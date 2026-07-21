Ερευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης»

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει περάσει η υπόθεση των γνωστών «οικίσκων ανακύκλωσης», που αναμένεται να απασχολήσει έντονα το επόμενο διάστημα.

Πριν από μερικές εβδομάδες αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων σε εκτέλεση εντάλματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική έρευνα στα γραφεία της TEXAN, της εταιρείας που πούλησε στους Δήμους τα λεγόμενα «σπιτάκια ανακύκλωσης» - αυτά που βλέπουμε εγκατεστημένα κυρίως σε πλατείες.

Οι Ευρωπαίες εισαγγελείς Ευγενία Κυβέλου και Ελένη Σίσκου ζήτησαν από τους λεγόμενους «Αδιάφθορους» να πραγματοποιήσουν εφόδους στα γραφεία της εταιρείας σε Δάφνη, Παλλήνη και τον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εντολή των Ευρωπαίων εισαγγελέων προς τα στελέχη των Εσωτερικών Υποθέσεων ήταν να κατασχέσουν το ψηφιακό αρχείο της εταιρείας & ειδικότερα τις συμβάσεις πωλησης των σπιτιών ανακύκλωσης αλλά και οι συμβάσεις της ΤΕΧΑΝ με εταιρείες επικοινωνίας.

Αντικείμενο ενδιαφέροντος για τις δύο εισαγγελείς είναι μεταξύ άλλων και ζητήματα αθέμιτης επιρροής ώστε το έργο να καταλήξει στην TEXAN.

Στις έρευνες- ειδικότερα στην εγκατάσταση του Ασπροπύργου- μετείχαν και πέντε Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, ενώ το κατασχεθέν υλικό θα διαβιβαστεί τις επόμενες ημέρες στις Ευρωπαίες εισαγγελείς - εάν δεν έχει ήδη διαβιβαστεί.

Μάλιστα, όλες οι διαδικασίες κινήθηκαν βάσει ενός πορίσματος που αναφέρει το πόσα τέτοια σπιτάκια αγοράστηκαν και με τί αντίτιμο.

Τα στοιχεία δείχνουν φωτογραφικό -σύμφωνα με πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου - διαγωνισμό με βάση τον οποίο έγινε το 2020, προμήθεια άνω των 200 σπιτιών ανακύκλωσης αντί 83 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής και τους Φορείς διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πελοποννήσου και Κρήτης.

Ανάμεσα στα ευρήματα του πορίσματος, που είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό, ήταν ότι για καθένα από τα σπίτια καταβλήθηκε το ποσό των 300.000 ευρώ αντί 66.00 ευρώ που κοστολογείται στην ελεύθερη αγορά.

Πηγή: skai.gr

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