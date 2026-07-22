Απαγόρευση κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ αύριο, Πέμπτη, από τις 7.30 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, λόγω των αναμενόμενων δυσμενών πυρομετεωρολογικών συνθηκών (Δείκτης Επικινδυνότητας 3 και άνεμοι περί τα 5 Μποφόρ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς απαγορεύεται η διέλευση, η παραμονή και η κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων στις παρακάτω περιοχές:

Λόφος Ηρώων της πόλης του Κιλκίς.

Περιοχή αναδασώσεων Μεταλλικού.

Λόφος Αγίου Γεωργίου Κιλκίς.

Ευρύτερη περιοχή του Δάσους «Χιλίων Δέντρων» στη Δ.Ε. Μουριών Κιλκίς.

Δημοτικό Αλσύλλιο Αξιούπολης.

Ευρύτερη περιοχή «Καταρρακτών Σκρα – Γαλάζιας Λίμνης» στην Τ.Κ. Σκρα του Δήμου Παιονίας.

Ειδικότερα για τον Λόφο του Αγίου Γεωργίου ισχύουν επιπλέον τα εξής:

Από την απαγόρευση εξαιρούνται η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Κιλκίς, η επιχείρηση εστίασης «ΛΟΦΟΣ», το Θέατρο Λόφου του Δήμου Κιλκίς και ο Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος «Δημήτριος Ζωηρός», οι οποίοι κατά τη διάρκεια ισχύος της απαγόρευσης λειτουργούν κανονικά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της απόφασης απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων:

Σε όλο το μήκος της οδού Αλ. Παπαναστασίου, από τη συμβολή της με την οδό 21ης Ιουνίου έως τη συμβολή της με την οδό Αγίου Γεωργίου, από την πλευρά του αλσυλλίου του Λόφου Αγίου Γεωργίου.

Στο ρεύμα ανόδου της οδού Δημάρχου Σπύρου Αυγητίδη, από τη συμβολή της με την οδό Ύδρας έως και την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου.

Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της οδού Αγίου Γεωργίου, από τη συμβολή της με την οδό Αλ. Παπαναστασίου έως τη συμβολή της με την οδό Δημάρχου Σπύρου Αυγητίδη, καθώς και στην ανώνυμη οδό που οδηγεί στο γήπεδο τένις (αδιέξοδο).

Πηγή: skai.gr

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