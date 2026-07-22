Το έργο των στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας υπερβαίνει τα στενά όρια μιας στρατιωτικής αποστολής. Τα πληρώματα, το τεχνικό προσωπικό, επιχειρούν κάθε μέρα, πολλές φορές υπό ακραίες συνθήκες, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας, του φυσικού πλούτου, των φυσικών πόρων της πατρίδας μας.

Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε σήμερα το απόγευμα, Τετάρτη 22 Ιουλίου, στη Μοίρα των Πυροσβεστικών Αεροσκαφών (355 Μοίρα Τακτικών Μεταφορών) και τη Μοίρα Συντήρησης Αεροσκαφών (ΜΣΑ) της 112 Πτέρυγας Μάχης (ΠΜ), στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΑ αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, ενημερώθηκε από τον διοικητή της 355 ΜΤΜ για την αποστολή, το έργο και τις πυροσβεστικές αποστολές που έχουν διενεργηθεί από την έναρξη της θερινής περιόδου δασοπυρόσβεσης, καθώς και για ζητήματα συντήρησης, διαθεσιμότητας και ετοιμότητας των εναέριων πυροσβεστικών μέσων της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στη συνέχεια, περιηγήθηκε στη Μοίρα Συντηρήσεως Αεροσκαφών, όπου συνομίλησε με ιπτάμενο, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό.

«H σημερινή μου παρουσία στην 112 Πτέρυγα Μάχης, συμβολίζει και επιβεβαιώνει την αναγνώριση της Πολιτείας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, της ελληνικής κοινωνίας, στο έργο των στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Μιλώντας για το έργο των στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας, ανέφερε πως «είτε στην αεροπυρόσβεση, είτε στις αεροδιακομιδές, είτε στη γενικότερη υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Πολιτικής Προστασίας μας» αναδεικνύουμε «με τον πιο καθαρό τρόπο, τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν υπερασπίζουν στενά την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας».

«Στέκονται», πρόσθεσε, «ευρύτερα ως εγγυητές του συνταγματικού αγαθού της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας, για να μην πω και των ξένων επισκεπτών της πατρίδας μας».

«Είναι δίπλα στον Έλληνα πολίτη, δίπλα στην Ελληνίδα, όταν έχουν την ανάγκη μας. Και η Πολιτεία έχει και πρέπει να έχει πλήρη επίγνωση αυτής της αποστολής, και οφείλει να στηρίζει έμπρακτα την αποστολή την οποία επιτελείτε» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας απευθυνόμενος στα στελέχη της πολεμικής Αεροπορίας.

«Πρώτα, με μέριμνα για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά επίσης με την ενίσχυση των επιχειρησιακών μας δυνατοτήτων. Με την ανανέωση και την αναβάθμιση του στόλου των πυροσβεστικών μας αεροσκαφών. Το αεροπλάνο που βρίσκεται πίσω μου έχει ζήσει δεκαετίες. Έχει υπηρετήσει δεκαετίες την ελληνική κοινωνία, χάρη στις δικές σας άοκνες προσπάθειες να παραμείνει ικανό. Ήρθε όμως, έχει έρθει η ώρα, αυτή η γενιά των αεροσκαφών να αντικατασταθεί από μια πιο σύγχρονη γενιά» εξήγησε.

«Όμως, η ευρύτερη μεταρρύθμιση στις Ένοπλες Δυνάμεις, αυτό που έχουμε ονομάσει «Ατζέντα 2030», δεν αφορά μόνο τα συστήματα. Αφορά συνολικά τη δυνατότητα της χώρας να προστατεύει τα συνταγματικά δικαιώματα, να προστατεύει τη ζωή και την περιουσία των πολιτών» συμπλήρωσε.

Ο κ. Δένδιας δεν παρέλειψε να ζητήσει «να στρέψουμε τις σκέψεις μας σε αυτούς που σε μία από τις αποστολές, δεν επέστρεψαν».

«Στους χειριστές των πυροσβεστικών αεροσκαφών που χάθηκαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους. Να τους τιμήσουμε, να τους θυμόμαστε, να μην τους λησμονούμε. Η μνήμη τους αποτελεί ζωντανή υπενθύμιση του βάρους της σημαντικής εθνικής αποστολής» κατέληξε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

Στην επίσκεψη παρευρέθησαν, επίσης, ο διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) υποπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος - Σάββας Τζοβάρας, ο διοικητής της 112 Πτέρυγας Μάχης (112ΠΜ) ταξίαρχος (Ι) Θεόδωρος Χριστοφιλόπουλος, ο διοικητής της 355 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών αντισμήναρχος (Ι) Εμμανουήλ Μαθιουδάκηςκαι ο διοικητής της Μοίρας Συντήρησης Αεροσκαφών αντισμήναρχος (ΜΑ) Χρήστος Λάλας.

Πηγή: skai.gr

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