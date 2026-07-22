Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παρελθόν από τον Ηρακλή Μπασινάς και Αμανατίδης

Άγγελος Μπασινάς και Γιάννης Αμανατίδης αποτελούν παρελθόν από τον Ηρακλή κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου της ΠΑΕ Παναγιώτη Μονεμβασιώτη

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Μπασινάς

Σημαντικές διοικητικές εξελίξεις σημειώθηκαν στον Ηρακλή, καθώς ο Άγγελος Μπασινάς και ο Γιάννης Αμανατίδης αποχωρούν από τις θέσεις του Αθλητικού και του Τεχνικού Διευθυντή αντίστοιχα.

Η απόφαση ελήφθη από τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, ο οποίος δεν έμεινε ικανοποιημένος από την πρόοδο που είχε σημειωθεί στον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Μετά τις συγκεκριμένες αλλαγές, οι «κυανόλευκοι» στρέφονται στην αναδιοργάνωση του ποδοσφαιρικού τους τμήματος, την ώρα που συνεχίζουν τις προσπάθειες για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ, με στόχο να παρουσιαστούν έτοιμοι στην επιστροφή τους στη Stoiximan Super League.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΡΑΚΛΗΣ ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark

Απόρρητο