Σημαντικές διοικητικές εξελίξεις σημειώθηκαν στον Ηρακλή, καθώς ο Άγγελος Μπασινάς και ο Γιάννης Αμανατίδης αποχωρούν από τις θέσεις του Αθλητικού και του Τεχνικού Διευθυντή αντίστοιχα.

Η απόφαση ελήφθη από τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, ο οποίος δεν έμεινε ικανοποιημένος από την πρόοδο που είχε σημειωθεί στον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Μετά τις συγκεκριμένες αλλαγές, οι «κυανόλευκοι» στρέφονται στην αναδιοργάνωση του ποδοσφαιρικού τους τμήματος, την ώρα που συνεχίζουν τις προσπάθειες για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ, με στόχο να παρουσιαστούν έτοιμοι στην επιστροφή τους στη Stoiximan Super League.

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