Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επανέλαβε ότι η χώρα του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του ιρανικού εδάφους.

«Οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια εναντίον του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών μας, θα προκαλέσει μια ισχυρή και αποφασιστική απάντηση», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Όσοι συμβάλουν σε μια τέτοια επίθεση, ανεξαρτήτως του είδους της υποστήριξης που παρέχουν, θα θεωρηθούν επίσης νόμιμοι στόχοι.»

Πηγή: skai.gr

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