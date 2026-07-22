Ένας Μεξικανός άνδρας 28 ετών με νόμιμη τουριστική βίζα, ο Χουάν Χάιρο Κορονίγια Ντουράν, ήταν αυτός που σκοτώθηκε στις 14 Ιουλίου, έπειτα από μια «συνάντηση» με ομοσπονδιακούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και στελέχη της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), ανέφερε εκπρόσωπος της Τροχαίας της Πολιτείας της Φλόριντα.

Αφού οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι προσέγγισαν τον ίδιο και μια ομάδα τεσσάρων ανδρών σε πρατήριο καυσίμων το πρωί εκείνης της Τρίτης, όλοι τους άρχισαν να τρέχουν. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Τροχαίας της Φλόριντα, ο Κορονίγια έτρεξε μέσα στην κυκλοφορία και χτυπήθηκε από μια νταλίκα.

Ο θάνατος του Κορονίγια είναι ένας από τους τέσσερις θανάτους που συνδέονται με την ICE και σημειώθηκαν μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Δύο άνθρωποι, ένας στο Τέξας και ένας στο Μέιν, πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν από αξιωματικούς της ICE. Ένας τέταρτος άνθρωπος πέθανε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση της ICE, κατά τη μεταφορά του σε κέντρο κράτησης μεταναστών στη Τζόρτζια. Οι τέσσερις αυτοί θάνατοι αναζωπύρωσαν τις εκκλήσεις πολιτών και νομοθετών για αυστηρότερο έλεγχο της ICE και της μητρικής της υπηρεσίας, του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS), καθώς εφαρμόζουν την επιθετική πολιτική των «μαζικών απελάσεων» που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση Τραμπ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Miami Herald, ο Κορονίγια, ο οποίος καταγόταν από την πολιτεία Γκουαναχουάτο του Μεξικού, βρισκόταν στη Φλόριντα μόλις δύο ημέρες όταν σκοτώθηκε, ενώ είχε φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες μόλις τρεις εβδομάδες νωρίτερα. Αρχικά είχε ταξιδέψει στην Ατλάντα για να επισκεφθεί συγγενείς και φίλους και στη συνέχεια πήγε στη Φλόριντα για να απολαύσει τις παραλίες.

Η σύζυγός του, η οποία ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες την περασμένη εβδομάδα για να διευθετήσει τις σχετικές διαδικασίες, δεν είχε νέα του και πληροφορήθηκε τον θάνατό του παρακολουθώντας τις ειδήσεις, σύμφωνα με τοπική οργάνωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των μεταναστών. Στη συνέχεια επικοινώνησε με την οργάνωση Colectivo Árbol ζητώντας βοήθεια. Η οργάνωση ανέφερε ότι ο Κορονίγια άφησε πίσω του έναν επτάχρονο γιο και μια επτά μηνών κόρη.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) δεν έχει δημοσιοποιήσει επίσημα την ταυτότητα του Κορονίγια, ωστόσο το Associated Press επιβεβαίωσε την ταυτότητά του μέσω αξιωματούχου της μεξικανικής κυβέρνησης.

Παρότι η ανακοίνωση της Τροχαίας της Φλόριντα ανέφερε ότι επρόκειτο για επιχείρηση της ICE, πηγή του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, η οποία γνωρίζει την υπόθεση, δήλωσε στην Guardian την περασμένη εβδομάδα ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν και πράκτορες της Συνοριοφυλακής των ΗΠΑ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.