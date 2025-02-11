Αύριο διεξάγεται στην ολομέλεια της Βουλής, η τέταρτη ψηφοφορία για την εκλογή του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, εν όψει της λήξης της θητείας της νυν Προέδρου, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, στις 13 Μαρτίου 2025.

Στην αυριανή (10 πμ) ονομαστική ψηφοφορία απαιτείται πλειοψηφία 151 βουλευτών, αριθμό που έχει ήδη υπερβεί στις προηγούμενες ψηφοφορίες ο προταθείς από τη ΝΔ, τέως Πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας.

Σε ενδεχόμενη μη επίτευξη απόλυτης πλειοψηφίας στην αυριανή τέταρτη ψηφοφορία, θα διεξαχθεί μία πέμπτη (και τελευταία ψηφοφορία) ύστερα από πέντε ημέρες, και θα εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας με σχετική πλειοψηφία.

Στην πρώτη και τη δεύτερη ψηφοφορία απαιτείτο πλειοψηφία δύο τρίτων (200), ενώ στην τρίτη ψηφοφορία απαιτείτο πλειοψηφία τριών πέμπτων (180). Στις ψηφοφορίες αυτές, ο κ. Τασούλας είχε ψηφιστεί από 160 βουλευτές, ο προτεινόμενος από το ΠΑΣΟΚ Τάσος Γιαννίτσης από 34 βουλευτές, η προταθείσα από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Λούκα Κατσέλη από 40 βουλευτές, και ο προταθείς από την ΚΟ Νίκη, Κ. Κυριακού από 14 βουλευτές. Στην πρώτη ψηφοφορία είχαν ψηφίσει 297 βουλευτές και είχαν καταγραφεί 49 «παρών» και 3 απουσίες, ενώ στη δεύτερη και την τρίτη ψηφοφορία είχα Ν ψηφίσει και οι 300 βουλευτές, και είχαν καταγραφεί 52 «παρών».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.