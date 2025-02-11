Σωκράτης Φάμελλος: Συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος

O πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2025, με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο στο Μέγαρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αναλυτικά ο διάλογος που είχαν:

Σ. Φάμελλος: Για μένα ήταν και υποχρέωση αλλά και ανάγκη προσωπική να σας συναντήσω με τη νέα μου θέση ως Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και να σας ακούσω και να συζητήσουμε για όλα που πρέπει να συνεργαστούμε, γιατί η κοινωνία το έχει ανάγκη.

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Ιδιαίτερα το χαίρομαι αυτό, και μου θυμίζει πάλι ότι είχαμε πολύ καλή συζήτηση πριν από λίγα χρόνια και με τον κ. Τσίπρα.

Σ. Φάμελλος: Και εγώ θεωρώ ότι η συνεργασία που είχαμε, όλη η κυβέρνηση, με πρωτοβουλία και δική σας και του πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, εκείνη την περίοδο, ήταν μια πολύ καλή αρχή που δείχνει ένα δρόμο που αξίζει να τον αξιοποιήσουμε, σεβασμού, κατανόησης και επίλυσης προβλημάτων. Γιατί ξέρετε και εσείς, Μακαριότατε, ότι υπάρχουν πράγματι πολλά θέματα που πρέπει να λυθούν. Το ζητάει η Εκκλησία, το έχει ανάγκη και η Πολιτεία. Νομίζω ότι αυτό σημαίνει και πρόοδος. Να φτιάχνουμε πράγματα και να πηγαίνουμε μπροστά. Με σεβασμό, με κατανόηση, αλλά και με μια διάθεση επίλυσης. Θέλω να ξέρετε ότι εγώ θέλω, και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θέλει, να αξιοποιήσουμε μια βάση που υπήρχε τότε, συνεννόησης και συνεργασίας, να δουλέψουμε, χωρίς εκμετάλλευση κομματική ή πολιτική, αυτής της πολύ σοβαρής σχέσης που πρέπει να έχει η Πολιτεία με την Εκκλησία και να δείξουμε και ένα πνεύμα, αλλά και ένα ουσιαστικό μήνυμα στην κοινωνία ότι υπάρχει τρόπος να προοδεύουμε, να υπάρχει εμπιστοσύνη και αξιοπιστία και σοβαρότητα. Γιατί, Μακαριότατε, και εμείς είχαμε αυτό το ερώτημα μέσα μας, και όλη η κοινωνία έχει μια αγωνία το τελευταίο διάστημα που πρέπει και οφείλουμε και η Πολιτεία και οι θεσμοί της και τα κόμματα και η Εκκλησία και όλοι οι χώροι να μεταδώσουμε ένα μήνυμα και ειρήνης και αλληλεγγύης και συνεργασίας.

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Και εμένα μου δίνεται η ευκαιρία να πω ότι επί των ημερών του κ. Τσίπρα ως πρωθυπουργού δόθηκε η ευκαιρία, συνεργαστήκαμε πάρα πολύ και προχωρήσαμε κατά το μεγαλύτερο μέρος στην επίλυση του θέματος των οικονομικών σχέσεων, με βάση πάντοτε το μισθολόγιο. Τώρα για λόγους διαφόρους δεν προχωρήσαμε, προχωρήσαμε αργότερα. Αλλά θα ήθελα να πω, σε αυτή την εποχή που τόσα πράγματα λέγονται και συζητιούνται, και κάθε τόσο τίθεται το θέμα ποιες είναι οι σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας, και ακόμα άλλοι λένε να χωρίσουμε, άλλοι να φύγουμε. Ελεύθερα βέβαια να ακούγονται τα πράγματα, αλλά να τα δούμε από κοντά. Η άποψη της Εκκλησίας είναι ότι δεν φοβάται τον χωρισμό. Φοβάται το τι θα ακολουθήσει τον χωρισμό. Δεν είναι κάτι που να μας τρομάζει, αλλά ούτε πρέπει και να μας τρομάζει και να μη βρίσκουμε τρόπο να συνεννοηθούμε.

Σ. Φάμελλος: Και να λύνουμε προβλήματα.

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Γι' αυτό νομίζω ότι έφτασε η εποχή να βρούμε τη λύση της συμπόρευσης ή, αν θέλετε να πω πιο στρογγυλά, να βρούμε τον τρόπο που μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί χωρίς συγκρούσεις. Και είναι αυτό που χρειάζεται και η κοινωνία μας σήμερα και κυρίως η νεολαία μας. Επομένως, να λέγαμε ότι χρειαζόμαστε μια συμπόρευση, μια συνεργασία, έστω άλλου είδους, αλλά να τη βρούμε. Τα άλλα είναι για να φωνάζουμε και να μαλώνουμε.

Σ. Φάμελλος: Μακαριότατε, εμείς, και εγώ προσωπικά, με σοβαρότητα, με σεβασμό, με αγάπη για την αλληλεγγύη αλλά και για το μήνυμα της Εκκλησίας, αλλά και της Αριστεράς, επιτρέψτε μου, για ειρήνη σε όλο τον κόσμο, θέλουμε και εμείς να βοηθήσουμε σε αυτή τη συνεργασία. Για να αποκτήσουν αξία και οι σχέσεις των ανθρώπων, η λειτουργία της κοινωνίας, και να έχουν και προοπτική. Παγκόσμια είναι αυτή η ανάγκη, το καταλαβαίνετε, αλλά και στον τόπο μας πρέπει να βρούμε τέτοιες κοινές διαδρομές. Η δική μου επίσκεψη σήμερα θέλει να επιβεβαιώσει και τον ειλικρινή διάλογο που είχαμε στο παρελθόν, αλλά και την ανάγκη με σεβασμό να δουλέψουμε μαζί για να λύσουμε ό,τι έχει ανάγκη η κοινωνία, και όχι ό,τι θέλουμε με βάση προσωπικές επιδιώξεις. Μακριά από μένα τέτοια ανάγνωση προσωπικών επιδιώξεων.

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Θα ήθελα να σας πω ότι η Αρχιεπισκοπή μετά από λίγες μέρες, μέσα σε ένα μήνα, κάνει μια έναρξη, μια προσπάθεια, που την έχω πει και στα μέλη των άλλων κομμάτων όταν συναντιόμαστε, ότι θα εγκαινιάσουμε την πρώτη Φοιτητική Στέγη της Εκκλησίας. Σε καινούργια πλαίσια όμως. Δεν θα κάνουμε φοιτητικές εστίες των 200 θέσεων για να γίνονται κέντρα συγκρούσεων και αντιπολιτεύσεων. Η σκέψη μας είναι οι εκκλησιαστικές στέγες εξυπηρετήσεως όσο μπορούμε με τον καλύτερο τρόπο των φοιτητών μας να είναι των 30, των 40 θέσεων, τις οποίες θα επιβλέπουμε και θα προσπαθούμε να διευκολύνουμε τις ανάγκες και καλούμε και τα κόμματα και την κυβέρνηση και όλους να συνεργαστούμε σε έναν τέτοιο τρόπο. Και θα ήθελα να ευχηθώ αυτός ο τρόπος συνεργασίας να πρυτανεύσει στο γενικότερο κλίμα.

Σ. Φάμελλος: Μακαριότατε, θέλω να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία της Φοιτητικής Στέγης. Το στεγαστικό έλλειμμα είναι ένας από τους κυριότερους προβληματισμούς μιας νέας οικογένειας, και των οικογενειών που σπουδάζουν παιδιά. Η δική μας άποψη είναι ότι πρέπει να υπάρχει και μια πρωτοβουλία της Πολιτείας για τη στέγη, είτε την φοιτητική είτε την κοινωνική και την εργατική κατοικία. Είναι και στοιχείο του ευρωπαϊκού πολιτισμού να έχουμε πολιτική για τη στέγη. Στην περίπτωση της Εκκλησίας θα ήταν ένα πάρα πολύ καλό ενδεχόμενο η υποστήριξη της Πολιτείας σε πρωτοβουλίες και κινήσεις αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας για το θέμα της φοιτητικής στέγης, που, όπως είπατε και εσείς, είναι ήδη πρωτοβουλία της Εκκλησίας και της Αρχιεπισκοπής, έτσι ώστε να λύσουμε ένα πρόβλημα που, για να σας το πω πολύ απλά Μακαριότατε, όπως το νιώθει ο λαός, δεν μπορείς εύκολα να σπουδάσεις παιδί όταν έχεις να πληρώσεις το κόστος φοιτητικής στέγης. Εμείς θέλουμε και οι οικογένειες να ευημερούν και τα παιδιά να σπουδάζουν. Το μοιραζόμαστε. Θεωρώ ότι πρέπει να βοηθήσουμε κι εμείς ώστε η Πολιτεία να υποστηρίξει τη λειτουργία της φοιτητικής στέγης και σε κοινή δράση με την Εκκλησία. Είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία.

Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνόδευσε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής και εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Γιώργος Καραμέρος.

