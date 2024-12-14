Βουλή: Αντιδράσεις της αντιπολί5ευσης μετά την ομιλία Βορίδη για την Αριστερά

Τα όσα είπε ο κ. Βορίδης για την αντιπολίτευση, τα είπε μάλλον για να δικαιολογήσει τα σοβαρά προβλήματα που έχει με την εσωτερική αντιπολίτευση ο κύριος Μητσοτάκης και τις πρόσφατες διαγραφές που κάνατε, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σ. Φάμελλος.

Στην αρνητική στάση της Νέας Αριστεράς στο θέμα των αμυντικών δαπανών αναφέρθηκε ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Χαρίτσης; «Μετά το ΠΑΣΟΚ, και ο ΣΥΡΙΖΑ προσχωρεί στο στρατόπεδο των όπλων και των υπερεξοπλισμών» είπε ο κ. Χαρίτσης, εκτιμώντας ότι «συναινούν στο παράγγελμα του κυρίου Ρούτε και στην πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη: Ίδια η πολιτική με πρόεδρο Κασσελάκη ίδια με πρόεδρο Φάμελλο, πρόσθεσε τονίζοντας ότι «μέσα στο περιβάλλον της συναίνεσης θα ακουστεί κι ένα ηχηρό όχι από τη Νέα Αριστερά. Την αριστερά που δεν κάνει αντιπολίτευση στα λόγια αλλά στο τέλος συναινεί».

Περιμένετε αύριο, όπως τα νήπια περιμένουν τον άγιο Βασίλη, για να εξαγγείλει ο πρωθυπουργός για τις τράπεζες το «μάννα εξ ουρανού», που θα σώσει την ελληνική οικονομία, είπε ο πρόεδρος της ΚΟ «Νίκη» Δ. Νατσιός. Η εξαγγελία του πρωθυπουργού θα είναι όπως η παροιμία «ώδινεν όρος και έτεκεν μυν» αλλά το πρόβλημα παραμένει. Δεν πειράζετε τις αγαπημένες σας τράπεζες διότι τους χρωστάτε μισό δισεκατομμύριο ευρώ, και χέρι το οποίο μας «ευεργετεί» δεν το δαγκώνετε, είπε ο κ. Νατσιός.

Από τον προϋπολογισμό λείπει η αρετή της φορολογικής δικαιοσύνης, τόνισε στην παρέμβασή του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δ. Μάντζος, δηλώντας παράλληλα ότι «δεν συμμετέχω στα ιδεολογικά συμπλέγματα του κυρίου Βορίδη για την κατανίκηση της δεξιάς επί της αριστεράς κι άλλες τέτοιες ανιστόρητες αναγνώσεις». Όσο για τις επικρίσεις περί λαϊκισμού, ο κ. Μάντζος είπε ότι η κυβέρνηση φορολόγησε κάποια υπερκέρδη μετά από προτροπή της Επιτροπής, αλλά όταν το πρότεινε το ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι όλα αυτά είναι λαϊκισμοί..

