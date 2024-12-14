Στο σημερινό συμβάν στο μετρό Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε ο υπουργός Επικρατείας Μ. Βορίδης, μετά από σχετική παρέμβαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σ. Φάμελλου.
Όπως είπε ο κ. Βορίδης, υπήρξε μια βλάβη, ακολουθήθηκαν πλήρως τα πρωτόκολλα ασφαλείας, δεν υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος ή ζήτημα ασφαλείας, ενώ θα εκδοθεί αναλυτική ενημέρωση από την εταιρία, είπε ο κ. Βορίδης, αναφέροντας ότι ήταν σε επικοινωνία με τον αρμόδιο υφυπουργό, Νίκο Ταχιάο.
Προηγήθηκε παρέμβαση του Σ. Φάμελλου, ο οποίος, με αφορμή το σημερινό συμβάν, μίλησε για θέματα ασφάλειας στη λειτουργία των υποδομών, ζητώντας μάλιστα, να έρθει ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρ. Σταϊκούρας στη Βουλή «να μας ενημερώσει τι ακριβώς γίνεται για τα θέματα ασφαλείας».
Για το ίδιο θέμα, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλ. Χαρίτσης είπε πως το ότι τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας δεν συνιστά πειστική απάντηση.
