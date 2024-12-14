«Το 2025, θα είναι έτος τομή για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με τις περισσότερες και μαζικότερες μεταρρυθμίσεις που θα αλλάξουν παντελώς την εικόνα του, βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες Υγείας στους συμπολίτες μας» τόνισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατά την συζήτηση του κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2025 στην ολομέλεια της Βουλής

Για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι το 2025, ο Προϋπολογισμός του Κράτους, έχει για πρώτη φορά για τα 126 δημόσια νοσοκομεία πίστωση άνω των τριών δισεκατομμυρίων ευρώ. Ποσό «που είναι 100% πάνω από ότι ήταν την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ» και αυτό είναι «η απάντηση σε όσους λένε την τεράστια ανοησία ότι το ΕΣΥ καταρρέει».

Το 2025, είπε ο κ. Γεωργιάδης, «θα είναι ένα έτος όπου θα ολοκληρωθούν λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης τα περισσότερα έργα ανακαίνισης των κτηριακών υποδομών των νοσοκομείων του ΕΣΥ που έχουν γίνει από την ίδρυσή του». Συγκεκριμένα, «αυτή την στιγμή σ' όλα τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας ανακαινίζονται τα τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, όπως και πολλές παλαιές κλινικές» και έφερε ως παράδειγμα το Αττικό Νοσοκομείο - όπου δημιουργούνται Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) πέντε φορές μεγαλύτερα από τα υφιστάμενα - και το νοσοκομείο Μεταξά.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι «η συνολική δαπάνη για την κτηριακή ανακαίνιση των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας του ΕΣΥ μέσα στο 2025 είναι άνω των 500 εκατ. ευρώ - αυτά είναι επιπρόσθετα των 3 δισ. ευρώ που δίνονται στα νοσοκομεία του ΕΣΥ για την λειτουργία τους - ενώ υπάρχουν και άλλα 100 εκατ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, που είναι για την αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας». Αυτό σημαίνει, όπως υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης, ότι «θα αποκτήσουμε και εντελώς καινούριο εξοπλισμό στο σύνολο σχεδόν του ΕΣΥ».

Ο υπουργός υποστήριξε ότι σήμερα «τα νοσοκομεία του ΕΣΥ δουλεύουν καλύτερα». Σχολιάζοντας την κριτική ότι στο ΕΣΥ παρατηρείται έλλειμμα προσωπικού, είπε ότι «εάν μετρήσεις το προσωπικό τους μόνο με το μόνιμο προσωπικό, όπως κάνουν συνήθως οι συνδικαλιστές, πράγματι έχουμε λιγότερο μόνιμο προσωπικό απ' ό,τι είχαμε το 2019. Αν όμως μετρηθεί το προσωπικό με το σύνολο του υπηρετούντος προσωπικού, δηλαδή και τους εργαζόμενους με άλλες μορφές εργασίας (επικουρικούς ή με μπλοκάκι κ.λ.π) σήμερα έχουμε περισσότερο προσωπικό - κατά 10.000 περισσότερους από ότι είχαμε το 2019».



«Εμένα με νοιάζει να έχουμε ιατρούς, νοσηλευτές και προσωπικό στα νοσοκομεία. Οι σχέσεις εργασίας τους είναι ένα δευτερεύον θέμα. Αυτό που θέλω είναι ο ασθενής να βρίσκει προσωπικό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στην «μεγάλη και εμβληματική δράση του Προγράμματος Σπύρου Δοξιάδη για τις προληπτικές εξετάσεις». Επέκρινε την αντιπολίτευση γιατί «τις έχετε χλευάσει και κοροϊδέψει, επειδή δεν θέλετε να πείτε έναν αυτονόητο καλό λόγο, γιατί είναι αυτή η πρώτη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που διεξάγει οργανωμένα - και σε μαζική κλίμακα εκτελεί - πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων ύψους μισού δισεκατομμυρίου ευρώ και απευθύνεται σε πάνω από 6 εκατομμύρια συμπολίτες μας». Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στις αρχές του 2025 θα ξεκινήσει και το πρόγραμμα εξετάσεων για την πρόληψη των καρδιολογικών και εγκεφαλικών παθήσεων.

Κάνοντας τον συνολικό λογαριασμό του Προϋπολογισμού για το 2025, ο υπουργός ανέφερε ότι «την χρονιά αυτή, τα χρήματα που θα δοθούν στο ΕΣΥ μαζί με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, θα είναι σχεδόν τα τριπλάσια από αυτά του 2019 και θα έχουμε συν 10.000 περισσότερο προσωπικό. 'Αρα, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εμπράκτως αποδεικνύει και την στήριξή της, και την απόφασή της να ενισχύσει το ΕΣΥ».

Απαντώντας σε παρατηρήσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι οι ιδιωτικές δαπάνες Υγείας σε σχέση με το τελευταίο έτος διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, το 2019, που ήταν στο 36,08%, έχουν μειωθεί, αφού στο τέλος του 2023 ήταν 34% σύμφωνα με την Eurostat. To EΣΥ επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε από τον Προϋπολογισμό 1.500.000.000 ευρώ και το 2025 λαμβάνει 3.100.000.000 ευρώ. Αναφορικά με την αύξηση των λιστών αναμονής για χειρουργεία, ο υπουργός είπε ότι αυτό συνέβη, καθώς την περίοδο της πανδημίας υπήρχε αναστολή επεμβάσεων και αυτή την πίεση που δημιουργήθηκε τώρα την επιλύουμε με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, που τα καταψηφίσατε. Για την καλύτερη δημόσια οδοντιατρική κάλυψη, ο υπουργός ανέφερε ότι αναζητείται η βέλτιστη λύση με τον ΠΟΥ.

Σχετικά με τον αξονικό τομογράφο στο νοσοκομείο της Ρόδου, ο υπουργός είπε πως «πράγματι, έμεινε μόνο για μια ημέρα εκτός λειτουργίας μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη που παρουσίασε. Για την περίπτωση αυτή υπάρχει πάγια σύμβαση του νοσοκομείου με διπλανό ιδιωτικό κέντρο προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών, χωρίς κόστος για αυτούς. Μάλιστα, γι' αυτό και ένας από τους νέους αξονικούς τομογράφους που θα αγοραστούν μέσω των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, θα πάει στο νοσοκομείο της Ρόδου όπου ο αξονικός τομογράφος είναι δεκαετίας και συνεχώς παρουσιάζει βλάβες.

Παράλληλα, αναφερόμενος στην γενικότερη πολιτική συζήτηση γύρω από την αντιπαράθεση που αναπτύσσεται μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την πορεία της οικονομίας στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού, ο κ. Γεωργιάδης είπε πως «προφανώς η εκάστοτε κυβέρνηση υπερασπίζεται τον Προϋπολογισμό που καταθέτει, και η αντιπολίτευση τον αμφισβητεί». Όμως, σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης, «υπάρχει πάντα ένας αδέκαστος κριτής που δεν κρίνει θεωρητικά, αλλά βάζει τα λεφτά του - και αυτός είναι οι αγορές, οι οποίες επενδύουν σε σχέση με το πως πάει η οικονομία ενός κράτους, και ανάλογα με ποιο είναι το ρίσκο που αναλαμβάνουν, κάτι που απεικονίζεται στο ύψος του επιτοκίου με το οποίο δανείζουν». Εδώ «είναι η τεράστια επιτυχία της Ελλάδας, η οποία σήμερα δανείζεται στο διετές ομόλογο με επιτόκιο κάτω από αυτό της Γερμανίας και στο δεκαετές ομόλογο κάτω από την Γαλλία και την Ιταλία». Αυτό πρόσθεσε, «εάν σας το λέγαμε πριν πέντε χρόνια, θα μας λέγατε 'και που να σφίξουν οι ζέστες'... Και όμως αυτό συμβαίνει!»

Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης, αναφορικά με την διαφαινόμενη ευρύτερη ψήφιση και από κόμματα της αντιπολίτευσης, των αμυντικών δαπανών του Προϋπολογισμού, είπε ότι «ακούω και μαθαίνω - όπως τουλάχιστον ακούγεται έξω - ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπερψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες [...] Εάν πράγματι συμβεί αυτό, θέλω να καλωσορίσω τον ΣΥΡΙΖΑ στην οδό της ωριμότητας και μάλιστα σε ένα πνεύμα ομοψυχίας του Κοινοβουλίου, καθώς βλέπω ότι και οι βουλευτές που πρόκεινται στον κ. Κασσελάκη θα πράξουν το ίδιο, άρα και οι μεταξύ σας καυγάδες αρχίζουν να μειώνονται και αυτό είναι καλό για την Δημοκρατία. Σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες, τότε θα παραμείνει ο παλαιός ΣΥΡΙΖΑ με τον οποίο σπάγαμε πλάκα...».

