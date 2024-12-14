Κριτική στο ΠΑΣΟΚ, ότι επιστρέφει σε πολιτικές «ότι να'ναι», και συνολικά στην αντιπολίτευση ότι διακατέχεται από μαξιμαλισμούς, άσκησε ο υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, στο πλαίσιο της τέταρτης ημέρας συζήτησης στη Βουλή, επί του κρατικού προϋπολογισμού 2025.

Μας λέει ο εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι έχουμε ένα προϋπολογισμό υπερφορολόγησης, αλλά η αφαίρεση φόρων σημαίνει αφαίρεση δαπανών που δεν συμβαδίζουν με αύξηση μισθών. Και μετά λέτε ψηφίζουμε τις αμυντικές δαπάνες. Πώς θα γίνει αυτό το μαγικό; Αυτά όλα μαζί, δεν γίνονται είπε ο κ. Βορίδης. Εντέλει, έχετε επιστρέψει σε μία πολιτική του ότι να'ναι, έχετε επιστρέψει σε μία πολιτική στην οποία ανεύθυνα υιοθετείτε αιτήματα χωρίς ειδικό περιεχόμενο, εν τέλει, ξαναβρίσκετε τον παλιό καλό σας εαυτό, είπε ο υπουργός Επικρατείας.

Απευθυνόμενος στο σύνολο της αντιπολίτευσης είπε ότι παρουσιάζουν μια «μαγική εικόνα» μιας χώρας περίπου καθημαγμένης και κατεστραμμένης. «Το γεγονός ότι υπάρχουν αυτές οι συγκεκριμένες επιτυχίες, τις οποίες αναγνωρίζουν διεθνείς οργανισμοί και ΜΜΕ πώς το εξηγείτε;» ρώτησε ο κ. Βορίδης και συνέχισε: Λέτε μαξιμαλιστικά πράγματα: Να κόψουμε τους φόρους παραπάνω, να αυξήσουμε τους μισθούς παραπάνω, να αυξήσουμε τις δαπάνες κλπ. Έχετε καμιά απάντηση, γιατί, αντί να ψηφίσει ο ελληνικός λαός αυτά τα προγράμματα, ψήφισε ένα πιο περιοριστικό πρόγραμμα; Έχετε καμιά απάντηση γιατί, πεντέμισι χρόνια μετά, η Νέα Δημοκρατία παραμένει κυρίαρχη και ηγεμονική κι εσείς μετράτε τα κομμάτια σας και της διασπάσεις σας; Έχετε καμιά απάντηση γιατί πεντέμισι χρόνια μετά, η συμπολίτευση είναι αρραγής, ενωμένη και συγκροτημένη, κι εσείς δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε στο παραμικρό μεταξύ σας; Η απάντηση είναι μία. Έχει σπάσει επιτέλους η ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς, βρισκόμαστε σε ένα άλλο ιδεολογικό και κοινωνικό περιβάλλον, και αυτή είναι η πρώτη, κυρία και μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.