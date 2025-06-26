«Η Μονή της Αγίας Αικατερίνης αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα και πιο σεβαστά θρησκευτικά και αρχαιολογικά μνημεία στον κόσμο», αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι, σε άρθρο του που έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα Καθημερινή σήμερα Πέμπτη (26/6).

Ως βαθιά ριζωμένη και στην πνευματική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας του, ο υπουργός χαρακτηρίζει τη Μονή ως ένα διαχρονικό σύμβολο διαθρησκευτικής συνύπαρξης και σεβασμού προς τις ιερές παραδόσεις. «Η Αίγυπτος έχει διαχρονικά διατηρήσει τη σταθερή δέσμευσή της στην ελευθερία της θρησκείας και της πίστης, καθώς και στην προστασία των θρησκευτικών τόπων. Η δέσμευση αυτή είναι βαθιά ριζωμένη στην εθνική ταυτότητα της χώρας και εκφράζεται έμπρακτα μέσα από τις πολιτικές της, ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετία».

Αναφερθείς μάλιστα στην πρόσφατη δικαστική απόφαση της 28ης Μαΐου, υπογραμμίζει ότι η αντίδραση σε αυτήν βρίσκεται σε σοβαρή δυσαρμονία με την πραγματικότητα επί του πεδίου. «Δεν παρερμηνεύει μόνο τις νομικές παραμέτρους της απόφασης, αλλά αγνοεί και τη σταθερή διαχρονική θέση του αιγυπτιακού κράτους υπέρ της προστασίας της ελευθερίας της πίστης, ως θεμελιώδους αρχής του συντάγματος και της κρατικής πολιτικής. Δεν είναι ούτε ακριβές ούτε εύλογο να υποστηρίζεται ότι οποιοδήποτε μέτρο έλαβε το κράτος έρχεται σε αντίθεση με αυτήν τη θεμελιώδη δέσμευσή του».

«Οι πρόσφατοι ισχυρισμοί ότι η Αίγυπτος επιδιώκει να αναλάβει τον έλεγχο της Μονής, να απομακρύνει την αδελφότητα ή αν μεταβάλει τη θρησκευτική της ταυτότητα είναι απολύτως αβάσιμοι και στερούνται οποιασδήποτε ουσιαστικής βάσης. Η απόφαση διασφαλίζει το υφιστάμενο καθεστώς της Μονής και εγγυάται τη διατήρηση της κυριότητάς της επί των θρησκευτικών της τόπων. Η Αίγυπτος σέβεται και αναγνωρίζει πλήρως τη Μονή και τους συναφείς μνημειακούς της χώρους ως θρησκευτικά και αρχαιολογικά σύμβολα».

Παράλληλα, όπως σημειώνει, η Αίγυπτος έλαβε άμεσα μέτρα για την αποσαφήνιση της απόφασης. «Στις 30 Μαΐου και 23 Ιουνίου, λαμβάνοντας υπόψη τις στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας - Αιγύπτου, ο πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι επικοινώνησε απευθείας με τον Έλληνα πρωθυπουργό για αν επιβεβαιώσει τον απόλυτο σεβασμό της Αιγύπτου προς τη Μονή και τη θρησκευτική σημασία της και να επαναβεβαιώσει τη διαρκή προσήλωση της Αιγύπτου στη διατήρηση των θρησκευτικών, πνευματικών και εκκλησιαστικών λειτουργιών της, όπως συνέβαινε αδιάλειπτα στο πέρασμα της Ιστορίας».

Πηγή: skai.gr

