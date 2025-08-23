Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βολουδάκη: Η διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας των μεταναστών θα γίνεται με τρόπο τεκμηριωμένο

«Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε ουσιαστικά τους ανηλίκους που έχουν ανάγκη, ενώ παράλληλα να αποτρέψουμε καταχρήσεις», όπως ανέφερε

Σέβη Βολουδάκη

Σε δήλωση για την κοινή υπουργική απόφαση που αφορά τη διαπίστωση της ανηλικότητας μεταναστών προχώρησε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη.

Η κ. Βολουδάκη τόνισε:

«Με τη νέα ρύθμιση διασφαλίζεται ότι η διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας θα γίνεται με τρόπο αξιόπιστο, επιστημονικά τεκμηριωμένο και σεβαστό προς τα δικαιώματα των αιτούντων. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε ουσιαστικά τους ανηλίκους που έχουν ανάγκη, ενώ παράλληλα να αποτρέψουμε καταχρήσεις και να ενισχύσουμε την ασφάλεια και τη διαφάνεια του συστήματος υποδοχής».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σέβη Βολουδάκη Μετανάστες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark