Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας θα τελεστεί σήμερα Σάββατο στις 12:00 το μεσημέρι η κηδεία του εκλιπόντος γραμματέα της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Ο 59χρονος πολιτικός πέθανε από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια διακοπών στη Χαλκιδική. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στις 12.00 το μεσημέρι, ενώ η σορός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10.00 το πρωί.

Σε μήνυμα της η οικογένεια του αναφέρει:

«Αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν θα θέλαμε να ενισχύσουν κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου που τόσο αναπάντεχα έφυγε από κοντά μας. Αυτό θα ήθελε και ο αγαπημένος μας Απόστολος που σε όλη του τη διαδρομή στάθηκε δίπλα σε αυτούς που είχαν ανάγκη και χρειάζονταν βοήθεια».

Για περίπου μία ώρα οι διασώστες επιχείρησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς όμως να τα καταφέρουν, όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας. Στην ίδια ανακοίνωση, το υπουργείο τονίζει ότι το ΕΚΑΒ κατάφερε να φτάσει γρήγορα στην Καλογριά Χαλκιδικής, μέσα σε 21 λεπτά από την κλήση, παρά τις δυσκολίες πρόσβασης στην περιοχή. Παρά τις προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) που έγιναν, δεν υπήρξε θετική ανταπόκριση. Αξίζει να σημειωθεί πως οι πρώτες προσπάθειες ΚΑΡΠΑ ξεκίνησαν ακόμη πριν φτάσει το ασθενοφόρο, από έναν διασώστη του ΕΚΑΒ που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας στην περιοχή και από έναν γιατρό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Στις 12:42 το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για ανακοπή στην ακτή Καλογριάς στην Χαλκιδική. Άμεσα διαβιβάστηκε η κλήση σε μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης και σε ασθενοφόρο. Παρόλο το δύσβατο της περιοχής, το ασθενοφόρο και η μοτοσικλέτα αφίχθησαν στις 13:03. Στο σημείο βρισκόταν διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας και ένας ιατρός που είχαν ξεκινήσει άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς ανταπόκριση, η οποία και συνεχίστηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, με όλα τα τεχνικά μέσα, επίσης χωρίς ανταπόκριση. Η παραλαβή του περιστατικού έγινε στις 13:48 και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, στο οποίο και αφίχθηκε στις 14:19. Στο ΚΥ Αγίου Νικολάου διαπιστώθηκε ο θάνατος του».

Πηγή: skai.gr

