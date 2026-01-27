Του Γιάννη Ανυφαντή

«Κόκκινο» χτύπησε η ένταση στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής κατά την κατάθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργου Καρασμάνη (2014-15), με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να βάλει κατά του βουλευτή της ΝΔ και τον κ. Καρασμάνη να της καταλογίζει απόπειρα δημιουργίας σόου.

Μάλιστα, η αντιπαράθεση κορυφώθηκε, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε «ακραία σεξιστική παρεμπόδιση», επειδή τής έκλεισαν το μικρόφωνο, καθώς είχε υπερβεί τον προβλεπόμενο χρόνο. Η ίδια εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των «γαλάζιων» βουλευτών, χαρακτηρίζοντας τους συμπλεγματικά υποκείμενα, φτάνοντας στο σημείο να πει στον Νίκο Βλαχάκο από τη ΝΔ πως καλό θα ήταν να ασχοληθεί με την αλήθεια για τα Ίμια.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο πρόεδρος της επιτροπής διέκοψε τη συνεδρίαση για 10 λεπτά, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν κυρώσεις για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Χαρακτηριστικός της έντασης είναι ο παρακάτω διάλογος:

Καρασμάνης: Είμαι υπερήφανος για τον αγώνα που δίνω για την Πέλλα. Έχω ταυτιστεί με αυτό το έργο και για εμένα είναι κόκκινη γραμμή.

Κωνσταντοπούλου: Πολλές κόκκινες γραμμές έχετε που γίνονται ροζ…

Καρασμάνης: Γιατί μου επιτίθεστε;

Κωνσταντοπούλου: Γιατί ακούω τον κ. Ακτύπη δίπλα μου να λέει για 33%; Με αυτή την αλαζονεία θα συνεχίσετε;

Νικολακόπουλος: Μην μιλάτε εσείς για αλαζονεία.

Φωνές από τον Ν. Βλαχάκο

Κωνσταντοπούλου: Καλό θα ήταν εσείς να ασχοληθείτε με την αλήθεια για τα Ίμια.

Φόρτωμας: Είναι ντροπή. Αυτό που είπε η πρόεδρος είναι ντροπή. Είναι δυνατόν να μιλάει για τα Ίμια και για τους νεκρούς;

Κωνσταντοπούλου: κ. Καρασμάνη γιατί δεν ήσασταν εδώ στη συζήτηση για την προανακριτική;

Καρασμάνης: Δεν θυμάμαι.

Κωνσταντοπούλου: Σκηνοθετήθηκε κύριε μια άκυρη ψηφοφορία. Συντονισμένα ακυρώθηκε η ψηφοφορία. Ο Λαζαρίδης χθες ρωτούσε 52 λεπτά. Γιατί κλείνετε το μικρόφωνο;

Νικολακόπουλος: Γιατί τώρα μιλάω εγώ!

Κωνσταντοπούλου (εκτός μικροφώνου): Δεν ντρέπεσαι λίγο; Είσαι άντρας εσύ τώρα;

Νικολακόπουλος: Μην κάνετε σχόλια σεξιστικά, το κάνατε στην κυρία Συρεγγέλα.

Κωνσταντοπούλου: Τα 'γιατί τώρα μιλάω εγώ' με κλείσιμο του μικροφώνου και αυτά τα αντριλίκια και νταηλίκια στον κ. Μητσοτάκη.

Νικολακόπουλος: Δεν είστε μόνη σας. Πρέπει να μπει μια τάξη!

Κωνσταντοπούλου: Θα βάλετε εσείς την τάξη; Τα συμπλεγματικά υποκείμενα;…Εγώ σε λίγο θα πάω στον εισαγγελέα για τον φίλο σας τον κ. Τριαντόπουλου

Νικολακόπουλος: Εμένα με ψήφισαν οι πολίτες, με σταυρό ήρθα εδώ. Άλλος όρισε με λίστες.

Κωνσταντοπούλου: Aκραία σεξιστική παρεμπόδιση. Από έναν πρόεδρο που λέει 'εγώ είμαι άντρας, κλείνω τα μικρόφωνα'. Έναν - έναν σας κρατάνε και σας εκβιάζουν και στηρίζετε μία κυβέρνηση που είναι εγκληματική οργάνωση.

Καρασμάνης: Γιατί βάζετε λέξεις κα πρόεδρε που δεν έχω πει. Η ζωή μου είναι κρυστάλλινη και διαυγής….

Νικολακόπουλος: Τέλος. Να διαγραφεί από τα πρακτικά η φράση 'εγκληματική οργάνωση', σας απάντησε 'δε θυμάται'.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.