Βενιζέλος για Novartis: Tα πρώτα βιολιά της σκευωρίας έχουν διαφύγει του δικαστικού ελέγχου

«Η καταδίκη των κουκουλοφόρων μαρτύρων (επισήμως πλέον ψευδομαρτύρων) της σκευωρίας Νοβάρτις είναι ένα βήμα που έγινε δυστυχώς με μεγάλη καθυστέρηση», τονίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος για την υπόθεση Novartis.
«Το θεσμικά ελλειμματικό και δυσάρεστο είναι ότι οι ενορχηστρωτές και τα πρώτα βιολιά της σκευωρίας έχουν διαφύγει του δικαστικού ελέγχου», προσθέτει ο ίδιος.
Πηγή: skai.gr
- Απόβαση του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη: Το στοίχημα του Ανδρουλάκη και το χαρτί των εκλογών - Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Ανδρέας Νικολακόπουλος εξελέγη πρόεδρος της εξεταστικής - Την Πέμπτη η επόμενη συνεδρίαση
- Γεωργιάδης για Χάγη: Αυτά τα δικαστήρια παίζουν μόνο πολιτική, δεν αποδίδουν δικαιοσύνη
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.