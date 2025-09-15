Βενιζέλος για Novartis: Tα πρώτα βιολιά της σκευωρίας έχουν διαφύγει του δικαστικού ελέγχου

«Η καταδίκη των κουκουλοφόρων μαρτύρων (επισήμως πλέον ψευδομαρτύρων) της σκευωρίας Νοβάρτις είναι ένα βήμα που έγινε δυστυχώς με μεγάλη καθυστέρηση», τονίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος για την υπόθεση Novartis.

«Το θεσμικά ελλειμματικό και δυσάρεστο είναι ότι οι ενορχηστρωτές και τα πρώτα βιολιά της σκευωρίας έχουν διαφύγει του δικαστικού ελέγχου», προσθέτει ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

