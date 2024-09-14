Για «αντικαταστατική και παράτυπη» απομάκρυνση του Στέφανου Κασσελάκη από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο η βουλευτής του κόμματος Θεοδώρα Τζάκρη μιλώντας στον ΣΚΑΙ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με την Φαίη Μαυραγάνη.

«Μετά την αντικαταστατική και παράτυπη» απομάκρυνση του Στέφανου Κασσελάκη αναδείχθηκε η πλήρης ανικανότητα των στελεχών που απέμειναν για να διαχειριστούν τα αυτονόητα της λειτουργίας ενός κόμματος. Βιάστηκαν να καθαιρέσουν τον πρόεδρο από την ίδια μέρα της σύγκλισης της Κεντρικής Επιτροπής», ανέφερε χαρακτηριστικά .

«Ο κ. Κασσελάκης είναι εκλεγμένος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ του οποίου οι εξουσίες παραμένουν στο σύνολό τους μέχρι την επανεκλογή ή την αντικατάστασή του. Ο κ. Κασσελάκης τυπικά είναι ακόμη πρόεδρος», πρόσθεσε.

Επίσης, η κα. Τζάκρη υποστήριξε ότι είναι «νομικώς διάτρητη η ανατροπή Κασσελάκη».

«Πράξη ακραίας ανευθυνότητας να δίνουμε στην κοινωνία την εικόνα ενός διαλυμένου κόμματος που παραπαίει από τα φωνασκούντα μέλη όταν υπάρχει η προφανής λύση της συνταγμένης λειτουργίας του κόμματος όπως την προβλέπει ο νόμος, το Σύνταμα και το καταστατικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόεδρο μέχρι την επανεκλογή ή την αντικατάστασή του», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

