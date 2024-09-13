Πιερρακάκης: Υλοποιούμε την εντολή του ελληνικού λαού κάθε παιδί να έχει ποιοτική εκπαίδευση

«Υλοποιούμε την εντολή του ελληνικού λαού, κάθε παιδί να έχει πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση» αναφέρει με ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης με αφορμή τη σημερινή σύνδεση του πρωθυπουργού και του ιδίου με τη Γαύδο όπου ξεκίνησε τη λειτουργία της η πρώτη «αυτόνομη τάξη».

«Όπως είχαμε δεσμευτεί, φέτος στη Γαύδο θα διδάσκουν με φυσική παρουσία τρεις εκπαιδευτικοί βασικών ειδικοτήτων. Τα υπόλοιπα μαθήματα θα διδάσκονται ψηφιακά, μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, από καθηγητές του Γυμνασίου της Χώρας Σφακίων» αναφέρει στην ανάρτηση του ο κ. Πιερρακάκης και ανακοινώνει πως την επόμενη χρονιά θα αποκτήσουν "αυτόνομη τάξη" και οι Αρκιοί.

Η ανάρτηση του κ. Πιερρακάκη:

«Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Ζέττα Μ. Μακρή συνδεθήκαμε σήμερα διαδικτυακά με τη Γαύδο, όπου ξεκίνησε τη λειτουργία της η πρώτη «αυτόνομη τάξη». Ύστερα από χρόνια, το σχολείο άνοιξε ξανά τις πύλες του για τους μαθητές Γυμνασίου που κατοικούν στο νησί.

Όπως είχαμε δεσμευτεί, φέτος στη Γαύδο θα διδάσκουν με φυσική παρουσία τρεις εκπαιδευτικοί βασικών ειδικοτήτων. Τα υπόλοιπα μαθήματα θα διδάσκονται ψηφιακά, μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, από καθηγητές του Γυμνασίου της Χώρας Σφακίων.

Από την επόμενη σχολική χρονιά «αυτόνομη τάξη» θα αποκτήσουν και οι Αρκιοί, ενώ η ρύθμιση θα επεκταθεί και σε λυκειακές τάξεις. Αναβαθμίζουμε, έτσι, την παρεχόμενη εκπαίδευση σε ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές, όπου δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ίδρυσης εκπαιδευτικής μονάδας.

Από τις απαντήσεις που θα δώσουμε στις προκλήσεις της Παιδείας θα κριθεί το μέλλον των παιδιών μας, το μέλλον της χώρας. Αφιερώνουμε όλη μας την ενέργεια ώστε κάθε παιδί να έχει πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση. Αυτή είναι η εντολή του ελληνικού λαού, αυτή τη δέσμευση υλοποιούμε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.