Επιστολή Κύπρου σε ΓΓ ΟΗΕ: Οι στρατιωτικές παραβιάσεις από τις δυνάμεις κατοχής της Τουρκίας στοχεύουν να δημιουργήσουν νέα τετελεσμένα

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Μαρία Μιχαήλ με επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ , περιγράφει εκ μέρους της κυπριακής κυβέρνησης αναλυτικά τις παραβιάσεις από την Τουρκία του εναέριου χώρου, των χωρικών υδάτων και των διεθνών κανονισμών αεροπλοΐας της Κύπρου από τον Μάρτιο του 2023 έως τον Ιούνιο του 2024.

Σύμφωνα με στοιχεία που αναφέρονται στην επιστολή, καταγράφηκαν συνολικά 2.120 αεροπορικές παραβιάσεις και 137 παραβιάσεις ναυτικών κανόνων. Αυτές οι ενέργειες περιλαμβάνουν τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) και τουρκικές στρατιωτικές ασκήσεις, που παραβιάζουν την κυριαρχία της Κύπρου. Η επιστολή τονίζει τη συνεχιζόμενη στρατιωτικοποίηση των κατεχόμενων περιοχών και της ουδέτερης ζώνης, υπονομεύοντας την ασφάλεια και τις προσπάθειες για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

«Οι πολυάριθμες στρατιωτικές παραβιάσεις από τις δυνάμεις κατοχής της Τουρκίας έχουν στόχο να δημιουργήσουν νέα τετελεσμένα και να υπονομεύσουν τόσο το αίσθημα ασφάλειας του λαού όσο και τις προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Αυτές οι ενέργειες αποκαλύπτουν τις προθέσεις της Άγκυρας να διαιωνίσει την κατοχή της και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους όχι μόνο για την ασφάλεια, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου, αλλά και για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου», αναφέρεται.

Η κ. Μιχαήλ στην επιστολή της αναφέρει ότι φέτος συμπληρώνονται 50 έτη από την παράνομη κατοχή του 37% της Κύπρου από την Τουρκία, με τις επιθετικές της ενέργειες να συνεχίζουν να αποσταθεροποιούν την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και υπογραμμίζει την ανάγκη τα Ηνωμένα Έθνη να τηρήσουν τα ψηφίσματά τους για την προστασία της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κύπρου.

«Φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την συνεχιζόμενη παράνομη τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Αυτή η παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι τραγικές συνέπειες που έχει προκαλέσει για το νησί και τους ανθρώπους του βρίσκονται στην καρδιά της απαράδεκτης και μη βιώσιμης κατάστασης που καλούμαστε να ξεπεράσουμε. Αντί να συμβάλλει σε μια λύση, ως η εισβολέας και κατοχική δύναμη, η Τουρκία εντείνει τις προσπάθειές της για την επιβολή μιας "λύσης δύο κρατών" στο νησί. Ακολουθώντας μια επιλεκτική προσέγγιση στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Τουρκία τα χαρακτηρίζει ως παρωχημένα όταν δεν ταιριάζουν με τον λόγο της και καλεί τη διεθνή κοινότητα "να αντιμετωπίσει τις πραγματικότητες στο έδαφος", προσπαθώντας να την πείσει ότι το αποτέλεσμα της επιθετικότητάς της έχει νόμιμα αποτελέσματα», αναφέρεται στην επιστολή.

Σε άλλο σημείο της επιστολής υπογραμμίζεται ότι οι επιθετικές ενέργειες και η ρητορική της Τουρκίας αποτελούν αποσταθεροποιητικό παράγοντα τόσο στην Κύπρο όσο και στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και ότι η συνεχής παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Κύπρου, και κατά συνέπεια του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αποδεικνύει την κατάφωρη περιφρόνηση της Τουρκίας προς το διεθνές δίκαιο.

«Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στην περίπτωση της Αμμοχώστου, όπου η παράνομη μετατροπή της περιφραγμένης περιοχής συνεχίζεται ασταμάτητα, παρά την ξεκάθαρη έκκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας (S/PRST/2021/13) προς την τουρκική πλευρά να σταματήσει και να αντιστρέψει τις παραβιάσεις του στάτους κβο, αγνοώντας εντελώς το ψήφισμα 550 (1984) του Συμβουλίου, το οποίο καλεί για την επιστροφή της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της και τη μεταφορά της περιοχής στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών», αναφέρεται.

Η κ. Μιχαήλ τονίζει «ότι είναι απαραίτητο για τα Ηνωμένα Έθνη να δείξουν ότι δεν υπάρχουν διπλά μέτρα και σταθμά στην εφαρμογή του Χάρτη». Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα των κρατών που δέχονται επίθεση πρέπει να προστατευθούν, αναφέρει, ανεξάρτητα από την προέλευση των επιθέσεων ή το πόσος χρόνος έχει περάσει και προσθέτει ότι «αυτό ισχύει αναμφίβολα στην περίπτωση της Κύπρου, όπου το πρόβλημα παραμένει, η στρατιωτική εισβολή και η συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή».

«Η κατάσταση που δημιούργησε η Τουρκία στην Κύπρο, μέσω της χρήσης βίας και των συνεχιζόμενων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διεθνούς νομιμότητας, αντικατοπτρίζει τις πραγματικές "συνθήκες επί του εδάφους": δηλαδή, οι παραβιάσεις του Χάρτη και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας έχουν γίνει ο κανόνας. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, το Συμβούλιο Ασφαλείας πρέπει να στηρίξει τα δικά του ψηφίσματα και να διασφαλίσει ότι έχουν νόημα. Διαφορετικά, η αξιοπιστία του διεθνούς συστήματος υπονομεύεται σοβαρά», αναφέρει στην επιστολή της προς τον ΓΓ του ΟΗΕ η κ. Μιχαήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.