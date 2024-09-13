Την ανάκληση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη μομφή σε βάρος του Στέφανου Κασσελάκη ζητούν, με ανάρτηση τους στο διαδίκτυο τα μέλη Συντονιστικών 4 από τις περίπου 35-40 οργανώσεις του κόμματος στην Α' Θεσσαλονίκης.

Μιλούν, μεταξύ άλλων, για "μεθοδεύσεις που είχαν ένα και μόνον σκοπό, να εκπαραθυρώσουν και να εξοστρακίσουν τον μόλις πριν από ένα χρόνο εκλεγμένο από τη βάση πρόεδρο του κόμματος".

Πρόκειται για τα μέλη των Συντονιστικών των οργανώσεων Άνω Κέντρου, Κάτω Κέντρου, Λευκού Πύργου και Τριανδρίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

