Τσουκαλάς: «Καθαρές λύσεις με το ΠΑΣΟΚ που εγγυώνται τη νέα πορεία της χώρας»

Στον ραδιοφωνικό σταθμό Real Fm 97.8 παραχώρησε συνέντευξη ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Αναφερόμενος στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ για εκλογές, ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε πως «προφανώς και παραμένει στο τραπέζι, διότι κάθε μέρα βλέπουμε μία κυβέρνηση που δεν μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση ούτε στην οικονομία, ούτε στην κοινωνία, ούτε στο θέμα των σκανδάλων. Πρόκειται για μια κυβέρνηση, η οποία απέπεμψε τρεις υπουργούς για να τους αντικαταστήσει με άλλους, ένας εκ των οποίων αποπέμφθηκε στη συνέχεια και ενώ επί δύο εβδομάδες παρουσίαζαν την εικόνα πως όλα είναι μια χαρά. Τελικά, αποδεικνύεται ότι δεν είναι. Ταυτόχρονα, οι συνεχείς επιθέσεις κατά της Ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης και των θεσμών συμπληρώνουν την εικόνα μίας κυβέρνησης σε αποδρομή».

Σε ερώτηση αν το ΠΑΣΟΚ ζητά εκλογές για «συμβολικούς λόγους» δεδομένης της δημοσκοπικής διαφοράς, ο κ. Τσουκαλάς θύμισε ότι «έχουμε να δούμε δημοσκόπηση εδώ και δυόμισι εβδομάδες. Στην τελευταία δημοσκόπηση, μετά το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, είχαμε ανέβει μιάμιση μονάδα. Η εκτίμησή μας είναι ότι αυτή τη στιγμή, όταν υπάρχει ένα 70% που συστηματικά δηλώνει ότι θέλει να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή, υπάρχει αυτή η δεξαμενή, αυτό το πλειοψηφικό ακροατήριο στο οποίο απευθυνόμαστε ως ηγετική δύναμη της αντιπολίτευσης, ζητώντας του με καθαρές λύσεις να συμπαραταχθεί με το πολιτικό μας σχέδιο για να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή».

Κατόπιν, συμπλήρωσε ότι «ο πολιτικός χρόνος είναι πυκνός. Όταν η κατάλληλη προεργασία, η αξιοπιστία, το πολιτικό σχέδιο γίνονται ταυτότητα της πολιτικής σου, ο κόσμος πολύ γρήγορα το αντιλαμβάνεται και έρχεται κοντά σου. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα στηρίξει το ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμά μας, γιατί είναι το μόνο πρόγραμμα που μπορεί να βγάλει τη χώρα από την πολυεπίπεδη κρίση που βιώνει επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας. Συνεπώς, υπάρχει η κοινωνική βάση και οι διεργασίες στο κοινωνικό υπόστρωμα οι οποίες καθιστούν απόλυτα εφικτό τον στόχο της πρωτιάς».

Για το ζήτημα των συνεργασιών, ο κ. Τσουκαλάς ήταν κατηγορηματικός σημειώνοντας πως «είναι άκυρη, ανεπίκαιρη και ανέφικτη η στάση της Νέας Δημοκρατίας ότι δήθεν θα συνεργαστεί μαζί μας, τη στιγμή που εμείς έχουμε διακηρύξει σε όλους τους τόνους ότι δεν θα συνεργαστούμε μαζί της. Στη Βουλή είδαμε τη χείρα βοηθείας που έσπευσε να δώσει ο κ. Βελόπουλος στην κυβέρνηση. Αυτό είναι αποκαλυπτικό και επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό μας ότι: το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι “Νέα Δημοκρατία με Κυριάκο Βελόπουλο” ή “ΠΑΣΟΚ”».

Ο Εκπρόσωπος Τύπου υπογράμμισε ότι «τον κόσμο τον ενδιαφέρει πώς θα βελτιωθεί η ζωή του. Και ακριβώς επειδή υπάρχει ρευστοποίηση στον ευρύτερο δημοκρατικό χώρο, λέμε στους πολίτες που θέλουν την πολιτική αλλαγή να μην πειραματιστούν, να έρθουν στην καθαρή λύση που υπάρχει και είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα “με ποιόν θα κυβερνήσεις” είναι μία ελληνική πατέντα. Στην Ευρώπη, τα κόμματα έχουν το πρόγραμμά τους, διεκδικούν την ψήφο και αφού οι εκλογές τελειώσουν και ο κυρίαρχος λαός μιλήσει, τότε λαμβάνονται οι αποφάσεις, πάντα βέβαια με βάση τους άξονες που έχουν θέσει τα κόμματα. Εμείς έχουμε πει ότι θέλουμε μια προοδευτική, δημοκρατική κυβέρνηση. Σε αυτήν δεν χωρά επ' ουδενί η Νέα Δημοκρατία».

Συνεχίζοντας την κριτική του προς την κυβέρνηση, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε πως «η σημερινή Νέα Δημοκρατία δεν είναι μία τυπική κεντροδεξιά κυβέρνηση. Έχει έντονα στοιχεία καθεστωτισμού. Βλέπουμε συνεχείς επιθέσεις στους θεσμούς, μία νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία που διακατέχει το σύνολο της πολιτικής της, με αύξηση των ανισοτήτων, αδράνεια στις απαραίτητες αλλαγές του παραγωγικού μοντέλου και ανοχή στην καταστροφή του πρωτογενούς τομέα. Για να αλλάξουν όλα αυτά δεν αρκούν συνθήματα, χρειάζεται πολιτικό σχέδιο. Εμείς το έχουμε καταθέσει. Από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μετά, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Υπάρχει, είναι κατατεθειμένη, ρεαλιστικά εφαρμόσιμη, κοστολογημένη και εμπροσθοβαρής».

Τέλος, σχετικά με τη συζήτηση γύρω από τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο κ. Τσουκαλάς εξήγησε ότι «έχει συσταθεί με κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν καταργείται με νόμο εθνικού κοινοβουλίου, όπως ισχυρίζεται ο κ. Γεωργιάδης. Ο πρωθυπουργός στα λόγια στηρίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά από κάτω βλέπουμε αναρτήσεις -όπως του κ. Λαζαρίδη- που τη χαρακτηρίζουν “συμμορία Κοβέσι” και τον κ. Γεωργιάδη να δηλώνει ότι μπορούμε να καταργήσουμε τον θεσμό. Γι' αυτό λέμε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι ακατάλληλη. Είναι μια κυβέρνηση που δεν ταιριάζει σε ευρωπαϊκή χώρα και αποτελεί αντιπαράδειγμα σε σχέση με την Ευρώπη. Εμείς θέλουμε η Ελλάδα να είναι μια σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα με θεσμούς».



Πηγή: skai.gr

