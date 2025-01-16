Τσουκαλάς: Καλωσορίζουμε την έστω και καθυστερημένη δήλωση του κ. Μαρινάκη

«Καλωσορίζουμε την έστω και καθυστερημένη δήλωση του κ. Μαρινάκη ότι δεν είναι ευπρόσδεκτες οι ψήφοι των Σπαρτιατών», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Προσέθεσε ότι :«αναρωτιόμαστε όμως, γιατί δεν την έκανε χθες μετά τη δήλωση στήριξης του κ. Στίγκα στον κ. Τασούλα;

Γιατί δεν την έκανε χθες ο κ. Ρωμανός που βιάστηκε να καταγγείλει το ΠΑΣΟΚ, προφανώς μη γνωρίζοντας πως σήμερα θα τον αδειάσει ο κ. Μαρινάκης;

Σε κάθε περίπτωση χαιρόμαστε που έστω υπό την πίεση μας, η κυβέρνηση αποφάσισε να διαφοροποιηθεί από την Ακροδεξιά».

