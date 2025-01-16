Οι επιστροφές των μεταναστών στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη με τον αρμόδιο Επίτροπο

Με τον Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μάγκνους Μπρίνερ συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά στη διαμόρφωση μίας νέας ισορροπίας στη συνολική ευρωπαϊκή μεταναστευτική μας πολιτική, στην κατεύθυνση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιστροφές, αλλά εστιάζοντας και στις νόμιμες οδούς μετανάστευσης» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Κατά την έναρξη της συνάντησής τους είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Επίτροπε, καλώς ήρθατε. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι το πρώτο σας ταξίδι στο εξωτερικό, πέρα από μια επίσκεψη που κάνατε στην Πολωνία για προφανείς λόγους. Με χαροποιεί ιδιαίτερα που σας καλωσορίζω. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα είναι μια χώρα που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μεταναστευτικής κρίσης επί πολλά χρόνια.

Είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά στη διαμόρφωση μίας νέας ισορροπίας στη συνολική ευρωπαϊκή μεταναστευτική μας πολιτική, στην κατεύθυνση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιστροφές, αλλά εστιάζοντας και στις νόμιμες οδούς μετανάστευσης.

Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και θα ήθελα να σας συγχαρώ και πάλι για τον διορισμό και την εκλογή σας. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μια πολύ γόνιμη συνεργασία».

Μάγκνους Μπρίνερ: «Σας ευχαριστώ για την υποδοχή και τον χρόνο σας. Όπως είπατε, ναι, είναι η πρώτη μου επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό, πέραν φυσικά της Πολωνίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα, ασφαλώς, διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και είναι ένας ιδιαίτερα καλός εταίρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνολικά, όχι μόνο όσον αφορά στα θέματα που συζητάμε, την ασφάλεια καθώς και τη μετανάστευση, αλλά και σε όλες τις άλλες πτυχές. Έχει υπάρξει πολύ μεγάλη πρόοδος και σε άλλα θέματα. Σας ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ για όλα όσα κάνετε, για όλες τις προσπάθειές σας.

Όπως αναφέρατε, έχουμε δουλειά να κάνουμε, έχουμε διάφορα μπροστά μας. Η εφαρμογή του Συμφώνου είναι ένα από αυτά. Αλλά σίγουρα το ζήτημα των επιστροφών είναι επίσης ένα θέμα στο οποίο πρέπει να έχουμε αποτέλεσμα. Ευελπιστώ ότι θα τα καταφέρουμε. Εξακολουθώ να είμαι αισιόδοξος, παρόλο που μόλις ανέλαβα, αλλά ακριβώς επειδή μόλις άρχισα στο νέο μου χαρτοφυλάκιο, έχουμε πολλά να κάνουμε, να φέρουμε εις πέρας.

Είμαι πολύ χαρούμενος που η συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τόσο ισχυρή, κάτι που είναι καλό, διότι, όπως είπα, η Ελλάδα έχει σημαντικό ρόλο, τον είχε στο παρελθόν και θα τον έχει στο μέλλον. Προσβλέπω ιδιαίτερα στη μεταξύ μας συνεργασία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

