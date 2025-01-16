Μαρινάκης: Δεν είναι ευπρόσδεκτες οι ψήφοι των Σπαρτιατών για την εκλογή ΠτΔ

«Δεν είναι ευπρόσδεκτες για την κυβέρνηση οι ψήφοι των Σπαρτιατών όσον αφορά την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας» δήλωσε κατηγορηματικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Είμαστε η παράταξη και η κυβέρνηση που και με τις πράξεις μας το έχουμε αποδείξει αυτό, σε αντίθεση με αυτά που έχουν ειπωθεί στο παρελθόν από άλλα κόμματα δήθεν προοδευτικά που διεκδικούσαν το μονοπώλιο της δημοκρατικής ευαισθησίας» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, επισημαίνοντας:

«Εμείς απαντάμε ένα όχι ξεκάθαρο, αλλά μεγαλύτερη αξία έχουν οι ενέργειες αυτής της κυβέρνησης και συγκεκριμένα του πρωθυπουργού, που με μια σειρά από νομοθετικές παρεμβάσεις έδωσαν τα κατάλληλα νομικά όπλα στη Δικαιοσύνη, ώστε να μη βρεθούν στη Βουλή στο παρελθόν εγκληματικές οργανώσεις και να μπορεί η Δικαιοσύνη να εξετάζει εν εξελίξει ενστάσεις και προσφυγές».

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για «αμήχανο αφήγημα» από την πλευρά της Αντιπολίτευσης για δήθεν ακροδεξιά στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Τασούλα, χαρακτηρίζοντας τέτοιες δηλώσεις κατώτερες των περιστάσεων και άσχετες με την πραγματικότητα, οι οποίες προσβάλλουν την κοινή λογική.

Όσον αφορά αν η επιλογή στο πρόσωπό του είναι μια «δεξιά στροφή» απάντησε ότι η απόφαση ήταν στάθμευση πολλών παραγόντων. «Χρειάζεται ένα πολιτικό πρόσωπο με κύρος και ενωτική παρουσία» είπε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, συμπληρώνοντας ότι «όσο και αν κάποιοι δεν μπορούν να το καταλάβουν υπάρχουν ενωτικά πρόσωπα και στον χώρο της κεντροδεξιάς».

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης στην καθιερωμένη τοποθέτησή του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» και την ειδική μέριμνα που υπάρχει στο πρόγραμμα για τους κατοίκους του Έβρου.

«Αποτελεί μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης το οποίο δεν είναι το μοναδικό για την επίλυση του στεγαστικού ζητήματος» σημείωσε. Επιπλέον, μίλησε για τις μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ για τα ασφαλισμένα για φυσικές καταστροφές ακίνητα, τις φορολογικές ελαφρύνσεις για τις μεταβιβάσεις ακινήτων καθώς και για το «tap2ride» το νέο σύστημα που καταργεί την υποχρέωση για χάρτινο εισιτήριο ή κάρτα στα ΜΜΜ.

