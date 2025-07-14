Τσουκαλάς: Η πρόταση της κυβέρνησης της ΝΔ για εξεταστική επιτροπή συνιστά «πλυντήριο»

«Γίναμε μάρτυρες ακόμα μίας αρρυθμίας στην εξωτερική πολιτική χώρας με τη χθεσινή είδηση ότι υπάρχει ρηματική διακοίνωση της Λιβύης από τις 20 Ιουνίου 2025 στον ΟΗΕ. Κατά τη γνώμη μας είναι μία πράξη που επισήμως επιβεβαιώνει την επιμονή σε μία συντονισμένη τουρκολιβυκή προκλητικότητα» ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και τη δημοσιογράφο Νίκη Λυμπεράκη. Ο ίδιος διατύπωσε την άποψη ότι:

«Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιδράσει άμεσα, και με ρηματική διακοίνωση και με άλλα νομικά και πολιτικά μέσα. Κυρίως όμως με το να μην απόσχει από την ενάσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στην περιοχή της δυνητικής ελληνικής ΑΟΖ. Άρα, να προχωρήσει η προκήρυξη των οικοπέδων και οι εργασίες της Chevron. Αυτή είναι η απάντηση εδώ. Φάνηκε όμως - για ακόμη μία φορά – ότι δεν υπήρξε σχεδιασμός και η κυβέρνηση αιφνιδιάστηκε από τη μετατόπιση του καθεστώτος της Ανατολικής Λιβύης. Ενώ μια εξωτερική πολιτική, ενεργητική, θα είχε διαβλέψει τα ζητήματα αυτά και θα είχε διαμορφώσει έναν εναλλακτικό σχεδιασμό. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι ακόμα και τώρα ασχολείται μόνο επικοινωνιακά. Μια εξωτερική κρίση πάει να την κάνει πολιτικό πλεονέκτημα για να χαϊδέψει κάποια αυτιά προκειμένου να έχει πολιτικά οφέλη και να αποπροσανατολίσει από άλλα ζητήματα που την πιέζουν στο εσωτερικό».

Για την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κώστας Τσουκαλάς μίλησε με σφοδρότητα λέγοντας ότι «η πρόταση για εξεταστική επιτροπή και η άρνηση της προανακριτικής συνιστά πλυντήριο, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για ενδεχόμενη παραγραφή αδικημάτων στις 6 Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση με την απόρριψη του αιτήματός μας και την εξεταστική “σούπα” που προτείνει για να “μάθουμε” τι έχει συμβεί εδώ και τριάντα χρόνια στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ως στόχο να κρυφτούν οι ευθύνες που προκύπτουν από τη δικογραφία και έχουν και ονοματεπώνυμα.

Ξέρετε, στους διαλόγους που υπάρχουν στη δικογραφία δεν μιλάει κανένας για χρόνιες στρεβλώσεις. Για συγκεκριμένα ονόματα υπουργών μιλάνε, ονόματα στελεχών, για Φραπέδες” για “Χασάπηδες”, οι οποίοι έχουν πολύ καθαρή κομματική ταυτότητα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει ότι εδώ δεν έχουμε κάτι άλλο παρά μόνο μία αποτύπωση χρόνιων στρεβλώσεων. Εδώ έχουμε παράνομες πράξεις, δεν έχουμε στρεβλώσεις. Δεν έχουμε μικροεξυπηρετήσεις αλλά την ύπαρξη ενός μηχανισμού, όπου ενημέρωνε κάποιους τι δεν έχει δηλωθεί, ήξεραν ότι δεν είναι δικό του και παρόλα αυτά το δήλωναν και ενθυλάκωναν παρανόμως τις επιδοτήσεις. Ο κ. Βορίδης μπορεί να ισχυρίζεται ότι συνέχισε την πολιτική των προκατόχων του αλλά η αλήθεια είναι ότι την επέκτεινε με την υπογραφή του το 2019. Άρα ότι υπήρχαν συνέπειες αρνητικές, μετά την υπογραφή του, είναι δεδομένο. Το αν αυτό έγινε εν γνώσει του ή όχι, ή αν αυτό το έκανε με δόλο ή όχι, αυτό προφανώς, δεν μπορώ να το απαντήσω, είναι κάτι το οποίο εμείς λέμε ότι πρέπει να ελεγχθεί».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.