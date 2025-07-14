Αντιδράσεις στην αντιπολίτευση προκάλεσε η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη πως η κυβέρνηση θα προτείνει σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από την ίδρυση του οργανισμού το 1998, μέχρι σήμερα.

ΠΑΣΟΚ: Ξεδιπλώνεται το οργανωμένο σχέδιο συγκάλυψης των πολιτικών ευθυνών

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι μόνο ο πρωθυπουργός του ‘’αποτύχαμε’’, αλλά και του ‘’αδιαλείπτως συγκαλύπτουμε’’», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του:

«Σε αυτήν την κυβέρνηση, κανείς δεν ντρέπεται, κανείς δεν κοκκινίζει. Σήμερα έπεσαν οριστικά οι μάσκες και άρχισε να ξεδιπλώνεται το οργανωμένο σχέδιο συγκάλυψης των πολιτικών ευθυνών της κυβέρνησης και των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην Υπουργών της Νέας Δημοκρατίας.

Ο κ. Μαρινάκης προανήγγειλε την καταψήφιση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, χωρίς να απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα που προκύπτουν από τη δικογραφία, που διαβίβασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατεπειγόντως και με ρητή αναφορά στην ενδεχόμενη παραγραφή των ποινικών αδικημάτων.

Ως δικαστής εξέδωσε μονολεκτικά και χωρίς αιτιολογία αθωωτική απόφαση.

Παράλληλα, χωρίς αιδώ, αναγγέλλει εξεταστική-πλυντήριο ‘’ώστε να αναζητηθούν όλες οι παθογένειες’’ από την ίδρυση του ΟΠΕΚΕΠΕ το 1998. Υποτιμούν τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Ανερυθρίαστα του λένε πως, όποιο στοιχείο και να έρθει στη δημοσιότητα, εκείνοι έχουν αποφασίσει να υπάρξει ομερτά και να κρύψουν τις δικές τους ευθύνες με το αφήγημα της διαχρονική πληγής.

Προσβάλλουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πετώντας στον κάλαθο των αχρηστών το πόρισμα της και δεν εμπιστεύονται την ελληνική δικαιοσύνη. Αν πράγματι γνώριζαν το πρόβλημα, όπως έχουν ομολογήσει και είχαν διαγνώσει τις χρόνιες παθογένειες, γιατί έκαναν πλάτες στο πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ που είχαν στήσει οι κομματικοί φίλοι και κουμπάροι τους;

Οι παράνομες πράξεις που λάμβαναν χώρα συστηματικά επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας είναι χρόνιες παθογένειες; Οι ‘’φραπέδες’’ και οι ‘’χασάπηδες’’ σε ποιόν πολιτικό χώρο ανήκουν;. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι μόνο ο Πρωθυπουργός του «αποτύχαμε», αλλά και ‘’του αδιαλείπτω συγκαλύπτουμε’’».

ΣΥΡΙΖΑ: Ό,τι και να κάνει ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να αποφύγει τη συζήτηση για τις ποινικές ευθύνες

Και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης αναφέρει σε ανάρτησή του: «Η μπάλα στην εξέδρα! Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προτείνει η ΝΔ - Από το 1998 μέχρι σήμερα! Ό,τι και να κάνει ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να αποφύγει τη συζήτηση για τις ποινικές ευθύνες για τις πράξεις τους την τελευταία εξαετία όπως προτείνει και η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Αποδεικνύεται ότι οι απειλές Βορίδη - Αυγενάκη έπιασαν τόπο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πιάστηκε ''με τη γίδα στην πλάτη''. Ακόμα μια φορά παρακάμπτει τη δικαιοσύνη ενώ υπάρχει δικογραφία στη Βουλή!».

Για πρόκληση κάνει λόγο η Νέα Αριστερά

Και η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως: «H πρόταση της κυβέρνησης για συγκρότηση εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 1998 (!) θα μπορούσε να είναι ένα ωραίο αστείο. Συνιστά όμως πρόκληση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά την περίοδο 2019-2024 και όλα τα στοιχεία συνηγορούν στην κατεύθυνση μιας ‘’εγκληματικής οργάνωσης’’ που διασπάθισε κοινοτικούς πόρους με ιδιοτελείς σκοπούς. Απέναντι σε αυτό το δεδομένο, η κυβέρνηση προσπαθεί να διαφύγει με τη γνωστή τακτική των ‘’δομικών παθογενειών του κράτους’’. Ματαιοπονεί».

Και καταλήγει: «Το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη αποδείχθηκε βαθιά διεφθαρμένο και υπόλογο απέναντι στον ελληνικό λαό. Αυτό δεν αλλάζει, ακόμα και αν η κυβέρνηση συγκροτήσει εξεταστική επιτροπή για τα χρόνια του Χαρίλαου Τρικούπη».

ΚΚΕ: Η μη συγκρότηση προανακριτικής συνιστά υπεκφυγή και απόπειρα συγκάλυψης

«Απ' τη στιγμή που έχει διαβιβαστεί δικογραφία στη Βουλή με αναφορές σε ονόματα υπουργών, ο έλεγχος των οποίων πρέπει να ξεπεράσει τον γνωστό "σκόπελο" του νόμου περί ευθύνης υπουργών, η μη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής θα συνιστά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας της ΝΔ υπεκφυγή και απόπειρα συγκάλυψης ευθυνών, ιδιαίτερα από τη στιγμή που εκτός των άλλων τίθενται και θέματα παραγραφής» επισημαίνει και το ΚΚΕ σε σχόλιο του για την πρόταση της ΝΔ.

Βελόπουλος: Εάν δεν ήταν τόσο σοβαρό το σκάνδαλο, θα χαρακτηρίζαμε «κωμική» τη στάση της ΝΔ

Τέλος, και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρει πως: «Η πρόταση της ΝΔ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής από το… 1998 για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς όλα τα αδικήματα της εποχής είναι παραγεγραμμένα, ίσως ανοίξει την συζήτηση και για την επανάληψη της δίκης του Κολοκοτρώνη!».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι «το πρόβλημα είναι πως δεν γνωρίζουμε πού θα βρούμε Τερτσέτη και Πολυζωΐδη, καθώς το Μαξίμου μπορεί επάξια να αντικαταστήσει τους αντιβασιλείς εκείνης της εποχής» και συμπλήρωσε ότι «εάν δεν ήταν τόσο σοβαρό το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα χαρακτηρίζαμε "κωμική" τη στάση της ΝΔ. Δυστυχώς όμως, πρόκειται για τραγωδία…».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.