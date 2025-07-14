Αιχμηρή απάντηση δίνει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη σχετικά με την τοποθέτησή του για τις απευθείας αναθέσεις.

«Ο κατά τα άλλα λαλίστατος κυβερνητικός εκπρόσωπος χρειάστηκε τέσσερις μέρες για να δικαιολογήσει την άρνηση της κυβέρνησης να αποδεχθεί την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ, με την οποία μπαίνει τέλος στο πάρτι των απευθείας αναθέσεων», αναφέρει το γραφείο Τύπου του κόμματος της αντιπολίτευσης.

Και συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ:

«Στην απέλπιδα προσπάθειά του να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, ο κ. Μαρινάκης θεωρεί τους Έλληνες πολίτες αφελείς και ανενημέρωτους. Δυστυχώς γι’ αυτόν, οι αριθμοί τον εκθέτουν ανεπανόρθωτα.

Τι μας είπε; Ότι το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στο πλήθος των δημοσίων συμβάσεων, αλλά όχι στα ποσά. Πρώτον, για τον κ. Μαρινάκη το γεγονός ότι -σύμφωνα με την Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων- πάνω από 3 στις 4 δημόσιες συμβάσεις το 2024 (όπως και το 2023) υπογράφηκαν χωρίς καμία διαγωνιστική διαδικασία είναι «αμελητέο» γεγονός. Για το Ελεγκτικό Συνέδριο πάντως, το στοιχείο αυτό είναι πολύ σημαντικό και γι’ αυτό, το επισημαίνει στις εκθέσεις του που είναι κόλαφος για την κυβέρνηση.

Ας πάμε όμως και στα ποσά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρει ότι την περίοδο 2020 έως και το 2024, από τα 64,2 δισεκατομμύρια ευρώ, «μόλις» τα 10,2 δισεκατομμύρια, έχουν προχωρήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Παραβλέπουμε το ότι θεωρεί «μικρό» ποσό τα 10,2 δισεκ., και πάμε στην ουσία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το 2020 έως το 2024, έδωσε με απευθείας αναθέσεις, πάνω από 11,6 δισεκατομμύρια ευρώ (συνυπολογίζοντας και τις συμβάσεις με τροποποιήσεις), ενώ αν λάβουμε υπόψη και τις υπόλοιπες διαδικασίες αναθέσεων χωρίς ανοικτό διαγωνισμό (με κλειστές διαδικασίες και χωρίς προηγούμενη διαπραγμάτευση), το νούμερο ξεπερνά και τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ!

Ας φανταστεί ο ελληνικός λαός πόσο μεγάλη εξοικονόμηση θα είχε προκύψει, αν αυτά τα 20 δισ. ευρώ δίνονταν με ανοικτούς διαγωνισμούς, επιτυγχάνοντας λογικές εκπτώσεις της τάξης του 20-30%. Μιλάμε για εξοικονόμηση των 4-6 δισ. ευρώ, όσο δηλαδή αθροίζουν δύο ΕΝΦΙΑ!».

Όπως σημειώνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης:

«Ο κ. Μαρινάκης επίσης, προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο, γιατί η μέση ανάθεση είναι -λέει- μόλις 12.500 ευρώ. Να του θυμίσουμε πώς λειτουργεί η κυβέρνηση που εκπροσωπεί:

Τεμαχίζουν τις συμβάσεις των 50.000, 80.000 ή 100.000 ευρώ σε μικρότερα κομμάτια, για να μπορούν να τις μοιράζουν στους «ημετέρους». Γι’ αυτό και αύξησαν το όριο από τις 20.000 στις 30.000 ευρώ. Για να μπορούν να κάνουν πιο εύκολα τη δουλειά τους. Δεν τα λέμε εμείς, αλλά οι εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Και εάν δεν πιστεύουν ούτε το Ελεγκτικό Συνέδριο, ας διαβάσουν την εαρινή Έκθεση της Κομισιόν, η οποία υποστηρίζει πως το ποσοστό των διαγωνισμών που καταλήγουν σε μόνο μία προσφορά αυξάνεται σταθερά από το 2021 και είναι πολύ πάνω από τον μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (στην Ελλάδα 55%, έναντι 32% στην ΕΕ το 2024)!

Όσο δε, για τις έκτακτες περιστάσεις επί Covid, ενημερώνουμε την κυβέρνηση ότι αυτές έχουν παρέλθει προ πολλού. Δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες για τη λεηλασία του δημόσιου χρήματος.

Τέλος, η ευθύνη της κυβέρνησης και του «επιτελικού» κράτους είναι να διασφαλίζει τη Διαφάνεια σε όλους τους φορείς του Δημοσίου, όπως έκανε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, την οποία καταστρατηγεί βάναυσα η Νέα Δημοκρατία.

Αυτό όμως που ενοχλεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι η αλήθεια. Είναι ότι πλέον την ξέρει όλος ο κόσμος.

Και η αλήθεια είναι απλή:

Είστε η κυβέρνηση που «νομιμοποίησε» την αδιαφάνεια και την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος.

Η κυβέρνηση που έφτιαξε το κράτος των απευθείας αναθέσεων.

Η κυβέρνηση που έγραψε στα παλιά της τα παπούτσια τη διαφάνεια, τον ανταγωνισμό, το δημόσιο συμφέρον.

Η δική σας πολιτική συνοψίζεται σε τρεις λέξεις: Αυθαιρεσία. Αναξιοκρατία. Αδιαφάνεια.

Αυτά πληρώνει ο ελληνικός λαός.

Και αυτά θα τελειώσουν με την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος».

