«Ο Μητσοτάκης κρύβεται, φοβάται και συγκαλύπτει τους συνεργούς του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ» δήλωσε σήμερα ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, Βασίλης Κόκκαλης.

«Δυστυχώς, το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ολόκληρης της κοινωνίας για διερεύνηση ποινικών ευθυνών δύο κορυφαίων υπουργών δεν θα ικανοποιηθεί, με ευθύνη αποκλειστική του ίδιου του Πρωθυπουργού» είπε ο Β. Κόκκαλης.

Μάλιστα τόνισε ότι τις επόμενες ώρες, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα ανακοινώσει την πρόταση Προκαταρκτικής Επιτροπής σε βαθμό κακουργήματος και για τους 2 υπουργούς τους οποίους αναφέρει η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Πηγή: skai.gr

