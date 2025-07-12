«Πριν ασκήσει κριτική στο ΠΑΣΟΚ, ας ασχοληθεί καλύτερα με την κυβέρνηση που εκπροσωπεί και που με τα συνεχόμενα αυτογκόλ υποβαθμίζει το κύρος της χώρας», απάντησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη.

Ο κ. Τσουκαλάς πρόσθεσε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρέπει «να εξηγήσει πως γίνεται η κυβέρνηση των αρίστων να έχει γίνει σάκος του μποξ για το καθεστώς της Ανατολικής Λιβύης, το οποίο η ίδια παρουσίαζε ως φιλικό. Πού αποδίδει την αύξηση των απευθείας αναθέσεων το τελευταίο διάστημα; Ποια συμπεράσματα έχει βγάλει η Νέα Δημοκρατία από τη μελέτη της δικογραφίας για τους 2 υπουργούς της σχετικά με το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ;»

Τέλος, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως «ο ελληνικός λαός περιμένει απαντήσεις από την κυβέρνηση του “αποτύχαμε”. Να απαντήσει πρώτα γιατί “αποτυγχάνει” συνέχεια και μετά πώς μπορεί να στέκεται μια κυβέρνηση που ομολογεί πως “απέτυχε”».

Πηγή: skai.gr

